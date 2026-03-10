Torneo Apertura: Vélez empató con Tigre y se mantiene como único puntero de la Zona A

Tras comenzar perdiendo por un gol de David Romero, el Fortín igualó 1 a 1 con el Matador en Victoria con un tanto de Braian Romero de penal y se conserva en lo más alto de su zona del campeonato.
Vélez empató 1-1 ante Tigre en Victoria y se mantiene como único líder de la Zona A del Torneo Apertura, en un partido intenso en el que tuvo que recuperarse después de empezar abajo en el marcador. El equipo de Guillermo Barros Schelotto sigue invicto y sumó un punto valioso en una cancha difícil, lo que le permite continuar en lo más alto de la tabla.
El local se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo por intermedio de David Romero, que apareció en el primer palo tras un tiro de esquina y definió para sorprender a la defensa del Fortín. Tigre fue más claro en esa etapa, presionó alto y generó varias situaciones que complicaron al conjunto visitante.
En el complemento, Vélez salió con otra actitud y empezó a acercarse al empate. A los 22 minutos, el árbitro sancionó penal por una mano dentro del área tras la revisión del VAR y Braian Romero se encargó de la ejecución, con un remate suave que dejó sin chances al arquero Zenobio para poner el 1-1 en el marcador.
El final fue abierto y con oportunidades para los dos, pero ninguno logró romper la igualdad. Con este resultado, Vélez sigue solo en la punta de la Zona A, estira su invicto en el torneo y el sábado visitará a Platense a las 19, mientras que Tigre se mantiene en la pelea en la Zona B, a una unidad del líder, Independiente Rivadavia (tiene un partido menos) y el domingo le tocará recibir a Argentinos desde las 22.
