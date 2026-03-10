Torneo Apertura: Vélez empató con Tigre y se mantiene como único puntero de la Zona A

El resumen de Tigre 1-1 Vélez en Victoria

El final fue abierto y con oportunidades para los dos, pero ninguno logró romper la igualdad. Con este resultado, Vélez sigue solo en la punta de la Zona A, estira su invicto en el torneo y el sábado visitará a Platense a las 19, mientras que Tigre se mantiene en la pelea en la Zona B, a una unidad del líder, Independiente Rivadavia (tiene un partido menos) y el domingo le tocará recibir a Argentinos desde las 22.