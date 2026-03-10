Neymar volvió a tener un problema físico cerca del cumpleaños de su hermana

El delantero del Santos no fue convocado para enfrentar a Mirassol por fatiga muscular: es la onceava temporada seguida que se da cerca al festejo de Rafaella.

Neymar no fue convocado para el partido de Santos ante Mirassol por el Brasileirao debido a una fatiga muscular y no podrá ser observado por Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, que tenía previsto seguirlo de cerca antes de definir la próxima lista del equipo nacional. La ausencia volvió a coincidir con el cumpleaños de su hermana Rafaella, una situación que se repite desde hace más de una década.