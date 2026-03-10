Neymar volvió a tener un problema físico cerca del cumpleaños de su hermana

El delantero del Santos no fue convocado para enfrentar a Mirassol por fatiga muscular: es la onceava temporada seguida que se da cerca al festejo de Rafaella.
Neymar no fue convocado para el partido de Santos ante Mirassol por el Brasileirao debido a una fatiga muscular y no podrá ser observado por Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, que tenía previsto seguirlo de cerca antes de definir la próxima lista del equipo nacional. La ausencia volvió a coincidir con el cumpleaños de su hermana Rafaella, una situación que se repite desde hace más de una década.
El entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió no incluir al delantero por precaución física, aunque el descanso llega en un momento clave, ya que Ancelotti se encuentra evaluando jugadores de cara a los amistosos que Brasil disputará el 26 de marzo ante Francia y el 31 frente a Croacia en Estados Unidos.
La última presentación de Neymar con la selección fue en octubre de 2023 contra Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas, partido en el que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas y complicó su continuidad en el equipo nacional.
En Brasil, sin embargo, distintos medios volvieron a mencionar la coincidencia con el cumpleaños de su hermana Rafaella, quien celebrará este miércoles sus 30 años en Río de Janeiro. Según registros difundidos por la prensa local, el futbolista no estuvo disponible en fechas cercanas al festejo familiar durante las últimas once temporadas, ya sea por suspensiones, lesiones o decisiones técnicas.
La racha comenzó cuando jugaba en Barcelona y se repitió durante su paso por Paris Saint-Germain, Al Hilal y ahora en Santos. Aunque el club informó oficialmente una molestia muscular, la nueva coincidencia volvió a instalar el tema en el fútbol brasileño, justo cuando el delantero intenta recuperar continuidad para volver a la selección.
