El mercado de pases no entra en cuarentena por algunos jugadores de River

En cuanto a Scocco su situación es una verdadera incógnita, luego de que dijera que se iba a tomar un tiempo para ver si firmaba su contrato o no. Aclarando que tenía que ver el nivel de juego y su continuidad, “quiero ver cómo me siento” fueron sus palabras. Así fue él único de los más grandes que no firmó, ya que Ponzio y Pinola posaron para la foto sin problemas.

Gallardo ya habló con el delantero, e incluso durante todo el inicio del año, donde el equipo jugó 10 partidos, el delantero estuvo en los 9 de la Superliga ingresando una vez de titular, 8 de suplente en los segundos tiempos y hasta lo cuidaron y no viajó a Ecuador. Su planilla tiene 1 gol y 165 minutos de juego. A la luz de las evaluaciones internas dio más que otros años pero menos de lo esperado. Por eso su continuidad es una incógnita que está más cerca de Newell´s que de River.

En cuanto a Juanfer y al Chino, el mercado de pases da cuenta de intereses de Estados Unidos e Italia respectivamente. Lo que sí se sabe es que en el marco de la crisis actual es complejo que se vaya alguno por la cláusula de salida si el mundo no vuelve a tener un funcionamiento normal en los meses venideros. Ambos tienen contratos vigentes por un par de temporadas más y sus salidas superan los 20 millones de dólares.

Los clubes interesados son por el colombiano el Chicago Fire de la MLS y desde el entorno del colombiano lo ven con buenos ojos tras un semestre posterior a la lesión que lo dejó con poco juego. Mientras que por Martínez Quarta hubo declaraciones de Zanetti hombre ligado al Inter de Italia quien dijo que es uno de los jugadores del fútbol argentino más interesante por edad y por proyección de cara al fútbol italiano.