Juan Fernando Quintero, de titular a alternativa desde la llegada de Eduardo Coudet

El talentoso colombiano perdió terreno en River con el nuevo entrenador que busca un equipo más dinámico del que tenía su antecesor Marcelo Gallardo. El DT analiza el lugar del ídolo del club.
La situación de Juan Fernando Quintero en River cambió de forma drástica con la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo Coudet. El talentoso colombiano pasó de titular indiscutido a ser una alternativa más debido a la búsqueda de un equipo más dinámico del nuevo entrenador del Millonario.
Tras la victoria ante Belgrano, Coudet dejó entrever su búsqueda de volantes con juego interno y cambio de ritmo, un perfil que hoy no abunda en el plantel y que condiciona el armado del mediocampo. Quintero no cuenta con esas características que busca el entrenador que "no regala nada" y "no mira documentos" al armar el equipo.
Sus pretensiones impactan directamente en el rol del colombiano, que había sido una pieza clave durante el ciclo de Marcelo Gallardo. En el nuevo esquema, el DT prioriza intensidad, recuperación rápida y transiciones veloces, lo que abre el interrogante sobre si el talento y la pausa de Juanfer pueden adaptarse a esa idea o si seguirá siendo una opción desde el banco de suplentes.
En este 2026, JFQ comenzó como titular, pero una lesión muscular y su convocatoria con la Selección de Colombia le hicieron perder terreno. Coudet administró sus minutos de forma progresiva, con ingresos breves en distintos partidos, lo que también le permitió sostener su postura sin exponer una decisión definitiva sobre su lugar en el equipo.
Con el colombiano ya recuperado en lo físico y sin compromisos internacionales en el corto plazo, el escenario cambió. A las puertas de compromisos importantes como el debut en la Sudamericana y cruces exigentes a nivel local, el entrenador deberá resolver si le devuelve la titularidad o si mantiene su rol como variante, obligándolo a volver a ganarse un lugar en un equipo que va a paso firme con cuatro victorias al hilo en el campeonato.
comentar