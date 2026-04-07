Juan Fernando Quintero, de titular a alternativa desde la llegada de Eduardo Coudet

Con el colombiano ya recuperado en lo físico y sin compromisos internacionales en el corto plazo, el escenario cambió. A las puertas de compromisos importantes como el debut en la Sudamericana y cruces exigentes a nivel local, el entrenador deberá resolver si le devuelve la titularidad o si mantiene su rol como variante, obligándolo a volver a ganarse un lugar en un equipo que va a paso firme con cuatro victorias al hilo en el campeonato.