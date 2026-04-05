Un jugador no se limpiaba de amarillas para estar con Boca y enojaba a Eduardo Coudet

"No puedo dar una contestación, que quede ahí y ustedes sacan todo. Lo vivo con mucha intensidad, es mi manera de ser. Nunca quiero evidenciar a un jugador, lo vivo de esa manera", agregó el entrenador, que comenzó su ciclo en el club de Núñez con cuatro victorias al hilo, todas por el campeonato local.

River ya está viviendo el Superclásico y Boca también lo reflejó en la misma situación: Leandro Paredes protestó de manera exagerada ante Talleres y también se limpió para el derby. En su caso, el campeón del mundo cumplirá la sanción frente a Independiente.