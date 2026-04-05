Un jugador no se limpiaba de amarillas para estar con Boca y enojaba a Eduardo Coudet

Lautaro Rivero casi no recibe una tarjeta ante Belgrano para cumplir la sanción con Racing y asegurarse estar disponible para el Superclásico. "Lo voy a matar", dijo el técnico.
Lautaro Rivero se hizo amonestar ante Belgrano para llegar a la quinta amarilla y asegurarse estar disponible para el Superclásico. Eduardo Coudet desató de bronca en el campo de juego porque tardó muchísimo el futbolista en realizar su orden (casi en la última jugada) y advirtió entre risas en conferencia de prensa: "Lo voy a matar".
Con segundos para culminar el partido en el Monumental, que terminó 3 a 0 a favor del local, el defensor fue brusco a la disputa de un balón y se ganó una amarilla por la que cumplirá la sanción ante Racing y no tendrá que disputar el encuentro en el Cilindro con el miedo de ser amonestado y perderse el clásico con Boca.
Coudet revoleó puños al aire del enojo al ver que pasaban los minutos y el futbolista no se hacía amonestar. La imagen del entrenador llamó la atención y una periodista destacó su energía hasta el final del partido, pensando que era por su competitividad. Sin embargo, con brutal sinceridad, el técnico aclaró el verdadero motivo.
"Me tendría que controlar un poquito más. Tiré piñas al aire porque... no puedo decir qué pasaba. Teníamos un temita con Lautaro (Rivero)... lo voy a matar. Era una indicación que no ejecutaba, pero bueno, después todo continuó bien (fue amonestado)", reveló Chacho entre risas.
"No puedo dar una contestación, que quede ahí y ustedes sacan todo. Lo vivo con mucha intensidad, es mi manera de ser. Nunca quiero evidenciar a un jugador, lo vivo de esa manera", agregó el entrenador, que comenzó su ciclo en el club de Núñez con cuatro victorias al hilo, todas por el campeonato local.
River ya está viviendo el Superclásico y Boca también lo reflejó en la misma situación: Leandro Paredes protestó de manera exagerada ante Talleres y también se limpió para el derby. En su caso, el campeón del mundo cumplirá la sanción frente a Independiente.
comentar