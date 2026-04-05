Eduardo Coudet: "Se vio una mejora muy grande y hay que seguir creciendo"

Tras la goleada 3 a 0 a Belgrano en el Monumental, el entrenador de River destacó la producción futbolística y a la vez dejó en claro que espera más en conferencia de prensa.
Tras el 3 a 0 de River a Belgrano en el Monumental, Eduardo Coudet se mostró conforme con la producción de su equipo: “Hicimos un muy buen partido. Es tiempo y trabajo”. El inicio de su ciclo comenzó con cuatro victorias al hilo contabilizando la gran tarde de este domingo contra el Pirata.
Chacho puso el foco en la generación de situaciones como eje de su idea futbolística. “Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones. Es para lo que trabajamos”, explicó. Y destacó la mejora tras la fecha FIFA: “Tuvimos 15 días de trabajo que nos vinieron bien. Se vio una mejora muy grande desde lo futbolístico. Hay que seguir creciendo”.
El entrenador también valoró la competencia interna como motor del rendimiento individual: “Me pone contento, indiferentemente de quién haga los goles, que el equipo crezca a nivel individual”. Claro, hubo grandes rendimientos individuales como Tomás Galván, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, entre otros.
En cuanto al funcionamiento del mediocampo, Coudet explicó las características que busca: “Intentamos encontrar volantes de juego, con capacidad de jugar por dentro y cambiar el ritmo. No tenemos muchos de esos perfiles, por eso vamos ajustando el esquema”. Además, remarcó la importancia de compensar con laterales largos y variantes posicionales.
A continuación, el entrenador también hizo hincapié en la exigencia diaria: “No le regalo nada a nadie, cada uno se gana lo que consigue”. Y vinculó lo físico con lo mental: “No pasa solo por estar mejor físicamente, sino por estar más fresco de la cabeza para hacer un equipo corto”.
Por otro lado, destacó dos juveniles que son parte del plantel de River. Sobre Pereyra, destacó su técnica y toma de decisiones: “Me llamó la atención por sus resoluciones rápidas. Si le suma lo físico, puede destacarse mucho”. También mencionó a Juan Cruz Meza, a quien ve con capacidad para adaptarse a distintos roles en el mediocampo: “Lo técnico ya lo traen; nosotros trabajamos el posicionamiento”.
Y, finalmente, se refirió de manera distendida al platinado del juvenil Subiabre: “No creo que haya sido un homenaje, ja. Soy el menos indicado para hablar del look”, bromeó antes de explicar su salida por un golpe. Con una idea clara, exigencia alta y confianza en el recambio, Coudet empieza a imprimir su sello en River.
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