Eduardo Coudet: "Se vio una mejora muy grande y hay que seguir creciendo"

A continuación, el entrenador también hizo hincapié en la exigencia diaria: “No le regalo nada a nadie, cada uno se gana lo que consigue”. Y vinculó lo físico con lo mental: “No pasa solo por estar mejor físicamente, sino por estar más fresco de la cabeza para hacer un equipo corto”.

Por otro lado, destacó dos juveniles que son parte del plantel de River. Sobre Pereyra, destacó su técnica y toma de decisiones: “Me llamó la atención por sus resoluciones rápidas. Si le suma lo físico, puede destacarse mucho”. También mencionó a Juan Cruz Meza, a quien ve con capacidad para adaptarse a distintos roles en el mediocampo: “Lo técnico ya lo traen; nosotros trabajamos el posicionamiento”.

Y, finalmente, se refirió de manera distendida al platinado del juvenil Subiabre: “No creo que haya sido un homenaje, ja. Soy el menos indicado para hablar del look”, bromeó antes de explicar su salida por un golpe. Con una idea clara, exigencia alta y confianza en el recambio, Coudet empieza a imprimir su sello en River.