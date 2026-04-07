River busca sumar otro campeón del mundo: acelera por Ángel Correa

El interés de River en Correa no es nuevo, pero se reactivó con fuerza en las últimas semanas a partir del pedido de Eduardo Coudet, que busca reforzar el ataque con un jugador de experiencia internacional. Correa, de 31 años, tiene contrato vigente en el club mexicano hasta 2030, lo que representa una de las principales dificultades para avanzar en una posible transferencia en el corto plazo.