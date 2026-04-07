River busca sumar otro campeón del mundo: acelera por Ángel Correa

El delantero de Tigres de México aparece como uno de los principales objetivos del Millonario para reforzar el plantel en el próximo periodo de transferencias.
River ya se mueve de cara al próximo mercado de pases y apunta a dar un salto de jerarquía con la incorporación de Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. La dirigencia inició sondeos formales para conocer su situación en Tigres de México y evaluar la viabilidad de una negociación que, de concretarse, marcaría el primer refuerzo top de la era Coudet en Núñez.
El interés de River en Correa no es nuevo, pero se reactivó con fuerza en las últimas semanas a partir del pedido de Eduardo Coudet, que busca reforzar el ataque con un jugador de experiencia internacional. Correa, de 31 años, tiene contrato vigente en el club mexicano hasta 2030, lo que representa una de las principales dificultades para avanzar en una posible transferencia en el corto plazo.
El rosarino llegó a Tigres en 2025 tras una extensa etapa en Atlético de Madrid y rápidamente se consolidó como una pieza clave acumulando 43 partidos, con 19 goles y 7 asistencias. Más allá del interés concreto por Correa, River analiza otras opciones de peso en el mercado, como Nicolás Otamendi y Giovanni Simeone, en línea con la intención de jerarquizar el plantel en un año con muchas competencias locales y la Copa Sudamericana.
El Millonario integra el Grupo H del certamen internacional junto a Blooming, con quien debutará este miércoles a las 21.30, Bragantino y Carabobo. Con cuatro triunfos consecutivos en el torneo local, el conjunto de Coudet llega en un buen momento y apunta a reforzarse para sostener la pelea en todos los frentes durante todo el año.
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