Arsenal le ganó al Atlético de Madrid de los argentinos y jugará la final de la Champions

Tras la igualdad 1 a 1 en el Metropolitano, el equipo de Mikel Arteta se impuso 1 a 0 al Colchonero en Londres y espera por Bayern Múnich o PSG para la definición en Budapest.
Arsenal venció 1 a 0 a Atlético de Madrid en Londres y se clasificó a la final de la UEFA Champions League. Luego del 1-1 en la ida en el Metropolitano, el conjunto inglés resolvió la serie con un tanto de Bukayo Saka sobre el cierre del primer tiempo y logró imponerse en una llave muy equilibrada. La victoria le permitió meterse en una nueva definición de la máxima competencia europea tras 20 años.
El desarrollo del partido fue cerrado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha. Arsenal encontró el gol a los 44 minutos en un momento transcendental: Saka apareció en el área chica para empujarla tras un rebote de Oblak a un remate desde la izquierda de Trossard.
El Aleti intentó reaccionar en el complemento con una postura mucho más ofensiva pero le costó generar peligro. Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron promediando el complemento. La Araña sufrió la postura defensa del primer tiempo, que provocó que no tenga ocasiones de gol. Para colmo, terminó pidiendo el cambio en la segunda parte por una molestia en un tobillo.
De esta manera, el Arsenal volverá a jugar la final de la Champions League tras la edición del 2006 donde perdió 2 a 1 frente a Barcelona en París. Además, el equipo acaricia la obtención de la Premier League. Su rival por la Orejona saldrá de la serie a definirse el miércoles entre Bayern Múnich y PSG, que tuvo el triunfo por 5-4 del equipo francés en la ida. La final será el sábado 30 de mayo en Budapest.
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