Arsenal le ganó al Atlético de Madrid de los argentinos y jugará la final de la Champions

De esta manera, el Arsenal volverá a jugar la final de la Champions League tras la edición del 2006 donde perdió 2 a 1 frente a Barcelona en París. Además, el equipo acaricia la obtención de la Premier League. Su rival por la Orejona saldrá de la serie a definirse el miércoles entre Bayern Múnich y PSG, que tuvo el triunfo por 5-4 del equipo francés en la ida. La final será el sábado 30 de mayo en Budapest.