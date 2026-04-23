Oriana Sabatini se refirió a la chance de que Paulo Dybala sea jugador de Boca

La modelo también aclaró que, por el momento, no hay certezas sobre una posible transferencia. “No hay nada confirmado ni lo sé… Hay que esperar a que abra el mercado de pases y ver qué pasa”, explicó. Además, destacó que la decisión no depende únicamente de lo deportivo, sino de múltiples factores que influyen en la carrera de un futbolista.

En ese sentido, Sabatini se refirió a la vida en Italia y a la dificultad de proyectar un cambio inmediato. “Roma es hermosa, pero es trabajo también. No es que uno puede decidir así nomás, depende de muchas cosas”, sostuvo. Mientras tanto, el futuro de Dybala sigue abierto por la aparición de otros clubes interesados en tenerlo en sus equipos.