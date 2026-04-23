Oriana Sabatini se refirió a la chance de que Paulo Dybala sea jugador de Boca

La modelo, esposa del futbolista cordobés, expresó sobre el sueño de los bosteros: "Yo soy hincha de River, pero que haga lo que le haga feliz".
Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala, le dio el visto bueno al futbolista para que se transforme en jugador de Boca en junio después de salir de Roma con el pase en su poder. La modelo, que es confesa hincha de River, aseguró que su prioridad es acompañar al futbolista en cualquier decisión que tome sobre su futuro.
Durante una entrevista, Sabatini fue consultada por los rumores que vinculan al delantero con Boca y no dudó en marcar su postura. “Yo soy de River porque mi papá es de River, pero yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz”, expresó. De esta manera, respaldó públicamente a Dybala en medio de las versiones que lo acercan al fútbol argentino.
Dybala, de chico, con la camiseta de Boca.
La modelo también aclaró que, por el momento, no hay certezas sobre una posible transferencia. “No hay nada confirmado ni lo sé… Hay que esperar a que abra el mercado de pases y ver qué pasa”, explicó. Además, destacó que la decisión no depende únicamente de lo deportivo, sino de múltiples factores que influyen en la carrera de un futbolista.
En ese sentido, Sabatini se refirió a la vida en Italia y a la dificultad de proyectar un cambio inmediato. “Roma es hermosa, pero es trabajo también. No es que uno puede decidir así nomás, depende de muchas cosas”, sostuvo. Mientras tanto, el futuro de Dybala sigue abierto por la aparición de otros clubes interesados en tenerlo en sus equipos.
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