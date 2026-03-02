Tigre y Gimnasia igualaron 2 a 2 en un partido vibrante en Victoria

En el primer tiempo fue superior Gimnasia. De hecho, a los 25 minutos, Enzo Martínez abrió el marcador para el conjunto platense. Diez minutos después apareció David Romero para empatar el encuentro, pero la alegría del equipo de Diego Dabove duró poco: en la jugada siguiente, el Tripero volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Marcelo Torres a los 38’ de juego.

En el complemento, se vio que el golpe que significó el 2-1 del visitante no fue definitivo para Tigre. El equipo local reaccionó y a los 59 minutos Alan Barrionuevo marcó el 2-2 definitivo, resultado que terminaría siendo inamovible hasta el cierre.

Con este empate, Tigre se mantiene segundo en la Zona B con 15 puntos, a un punto del líder Independiente Rivadavia, que aún tiene que jugar este lunes contra River de local. Gimnasia, en tanto, quedó quinto con 11 unidades y sigue en zona de clasificación a la próxima ronda.