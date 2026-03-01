Argentinos Juniors le empató de manera agónica a Barracas Central en la Paternal

Barracas Central abrió el marcador a los 10 minutos de juego a través de Rodrigo Insúa, quien sacó una tremenda volea para sacar provecho a un balón suelto en el área, tras un lateral hacía esa zona que fue cabeceado para atrás y le fue servido para una definición de ensueño que le salió perfecta.

Argentinos Juniors salió bien al complemento y merecía el empate pero no lo conseguía y parecía que sería triunfazo de Barracas Central. Sin embargo, el local zafó de la derrota y rescató un punto a los 90 minutos con una aparición por el segundo palo después de un venenoso centro al área.

Unión venció a Instituto y se acercó a la punta de la Zona A

Unión venció 2 a 1 a Instituto en Córdoba y quedó escolta de la Zona A del Torneo Apertura: llegó a 14 puntos, a uno de los punteros Estudiantes y Vélez. Cristian Tarragona y Mateo del Blanco marcaron para el Tatengue, mientras que Luca Rafaelli anotó para el local.