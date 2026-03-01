Con un gol de su refuerzo japonés Ryoga Kida, el Bicho puso el 1 a 1 final a los 90' minutos frente al Guapo por la octava fecha del campeonato.
Con un gol de su refuerzo japonés Ryoga Kida (20 años), Argentinos Juniors le empató de manera agónica a Barracas Central en La Paternal, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. El equipo conducido por Nicolás Diez se salvó sobre el final de una derrota con el Guapo en su casa con su gente.
Barracas Central abrió el marcador a los 10 minutos de juego a través de Rodrigo Insúa, quien sacó una tremenda volea para sacar provecho a un balón suelto en el área, tras un lateral hacía esa zona que fue cabeceado para atrás y le fue servido para una definición de ensueño que le salió perfecta.
Argentinos Juniors salió bien al complemento y merecía el empate pero no lo conseguía y parecía que sería triunfazo de Barracas Central. Sin embargo, el local zafó de la derrota y rescató un punto a los 90 minutos con una aparición por el segundo palo después de un venenoso centro al área.
Unión venció 2 a 1 a Instituto en Córdoba y quedó escolta de la Zona A del Torneo Apertura: llegó a 14 puntos, a uno de los punteros Estudiantes y Vélez. Cristian Tarragona y Mateo del Blanco marcaron para el Tatengue, mientras que Luca Rafaelli anotó para el local.
