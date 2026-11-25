Tras la consagración internacional, el Xeneize vuelve a enfocarse en el campeonato local, mientras la Lepra busca dar el golpe en La Bombonera y avanzar a cuartos de final.
Boca vuelve a escena en el ámbito doméstico después de una semana inolvidable y tendrá un desafío inmediato: este miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena intentará aprovechar el envión anímico de su reciente conquista, mientras que el conjunto mendocino buscará dar la sorpresa. El vencedor se cruzará con Gimnasia de La Plata el próximo domingo. Conocé todo sobre el duelo que televisará ESPN Premium y será arbitrado por Luis Lobo Medina.
El Xeneize llega con la confianza por las nubes luego de conquistar la Copa Sudamericana. El sábado pasado derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Fue, además, el segundo trofeo de los cinco que todavía puede disputar hasta fin de año.
Con la celebración ya atrás, el foco estará puesto en el Clausura, aunque el panorama respecto de la formación todavía no está del todo definido. Arruabarrena evaluaba realizar modificaciones para administrar el desgaste acumulado por sus futbolistas, tanto por la exigencia de la final como por los festejos que se extendieron hasta la madrugada del lunes, cuando el plantel regresó al país. De todas maneras, varios jugadores le manifestaron su intención de estar presentes y el entrenador deberá resolver. Ahora, todo indica que se inclinará por sus futbolistas titulares.
Entre los nombres que podrían comenzar en el banco aparecen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, dos futbolistas que acumulan una importante carga de minutos y llegan exigidos desde lo físico. El mediocampista sufrió un cuadro de descompensación por calor y deshidratación después del encuentro ante Mineiro. La intención del cuerpo técnico es utilizar lo mejor que tenga disponible, pero sin correr riesgos innecesarios.
Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos, apenas uno menos que Instituto, y por eso contará con la ventaja de localía en esta instancia. En caso de avanzar, también jugará en La Bombonera los cuartos de final ante Gimnasia, ya que el conjunto platense terminó por debajo en la tabla de su grupo.
Del otro lado, Independiente Rivadavia afronta el cruce con la ilusión de dar un paso más en un año que le dejó sensaciones encontradas. La consagración de Boca en la Sudamericana y su clasificación a la instancia previa de la próxima Libertadores abrió nuevas posibilidades para la Lepra, que podría acceder directamente a la fase de grupos si se queda con el Clausura o si el título lo conquista el Xeneize o Rosario Central.
El equipo mendocino, que había sido protagonista durante buena parte del primer semestre y lideró la tabla anual durante varios meses, perdió terreno en la segunda mitad del año. Terminó quinto en esa clasificación, quedó afuera de la Libertadores frente a Fluminense, fue eliminado por Atlético Tucumán en la Copa Argentina mediante los penales y también cayó ante Estudiantes en la Supercopa Argentina hace dos semanas.
En el Clausura, su recorrido fue irregular y logró meterse en los playoffs en el séptimo puesto de su zona, con 23 unidades: cosechó seis triunfos, cinco igualdades y cinco derrotas. Si consigue eliminar a Boca, tendrá que visitar a Gimnasia, que terminó tercero en el mismo grupo.
Para este compromiso, Alfredo Berti no podrá contar con José Florentín, expulsado en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza. Gonzalo Ríos aparece como su principal alternativa para ocupar ese lugar. Además, el DT mantiene dos incógnitas en el equipo: Sheyko Studer y Alejo Osella disputan un puesto en la defensa, mientras que Leonard Costa y Tomás Bottari pelean por entrar en el mediocampo.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
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