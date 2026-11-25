Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos, apenas uno menos que Instituto, y por eso contará con la ventaja de localía en esta instancia. En caso de avanzar, también jugará en La Bombonera los cuartos de final ante Gimnasia, ya que el conjunto platense terminó por debajo en la tabla de su grupo.

Alex Arce el salvavidas de Independiente Rivadavia.

Del otro lado, Independiente Rivadavia afronta el cruce con la ilusión de dar un paso más en un año que le dejó sensaciones encontradas. La consagración de Boca en la Sudamericana y su clasificación a la instancia previa de la próxima Libertadores abrió nuevas posibilidades para la Lepra, que podría acceder directamente a la fase de grupos si se queda con el Clausura o si el título lo conquista el Xeneize o Rosario Central.

El equipo mendocino, que había sido protagonista durante buena parte del primer semestre y lideró la tabla anual durante varios meses, perdió terreno en la segunda mitad del año. Terminó quinto en esa clasificación, quedó afuera de la Libertadores frente a Fluminense, fue eliminado por Atlético Tucumán en la Copa Argentina mediante los penales y también cayó ante Estudiantes en la Supercopa Argentina hace dos semanas.

En el Clausura, su recorrido fue irregular y logró meterse en los playoffs en el séptimo puesto de su zona, con 23 unidades: cosechó seis triunfos, cinco igualdades y cinco derrotas. Si consigue eliminar a Boca, tendrá que visitar a Gimnasia, que terminó tercero en el mismo grupo.

Para este compromiso, Alfredo Berti no podrá contar con José Florentín, expulsado en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza. Gonzalo Ríos aparece como su principal alternativa para ocupar ese lugar. Además, el DT mantiene dos incógnitas en el equipo: Sheyko Studer y Alejo Osella disputan un puesto en la defensa, mientras que Leonard Costa y Tomás Bottari pelean por entrar en el mediocampo.

La posible formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte , Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura