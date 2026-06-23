El padre de Messi recibió el alta médica y continuará su recuperación en Rosario

Jorge Messi, quien estaba internado en un sanatorio porteño, volvió a Rosario para seguir con su tratamiento, según información de Ángel de Brito.
Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, recibió el alta médica del sanatorio porteño donde se encontraba internado y continuará su recuperación en Rosario según información de Ángel de Brito en LAM. La gran noticia se da después de varios días de internación por un problema de salud y luego de la polémica de Luzu con Florencia Peña de conductora.
Allegado a la familia Messi, el conductor del ciclo de América TV indicó que el centro de salud donde estaba Jorge en observación le concedió el alta. El padre del capitán de la Selección Argentina regresó a la ciudad de Rosario, donde reside, para seguir con su recuperación.
“Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta. La mejor noticia, además del partido”, expresó el conductor en LAM. La información se conoció tras la victoria 2 a 0 ante Austria, que se disputó en Dallas, Estados Unidos.
La situación había cobrado gran repercusión tras la difusión de versiones falsas sobre su estado de salud, en especial por la fake news de Florencia Peña en el canal de streaming Luzu TV, que obligaron al entorno del ex Barcelona y Paris Saint-Germain a salir públicamente a pedir prudencia y respeto por la privacidad familiar.
La noticia del alta llegó además a pocos días del cumpleaños número 39 del capitán argentino, quien durante los últimos encuentros del Mundial había reconocido estar atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, mientras acompañaba a distancia la evolución de su padre.
Con la recuperación de Jorge Messi, el entorno del futbolista recibió una de las noticias más esperadas en plena competencia internacional, mientras el capitán albiceleste continúa enfocado en la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo: marcó los dos goles del triunfo de este lunes por 2-0 ante Austria, que le valió la clasificación a los 16avos de final.
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