El padre de Messi recibió el alta médica y continuará su recuperación en Rosario

Jorge-Messi La familia Messi difundió un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge Messi.

La noticia del alta llegó además a pocos días del cumpleaños número 39 del capitán argentino, quien durante los últimos encuentros del Mundial había reconocido estar atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, mientras acompañaba a distancia la evolución de su padre.

Con la recuperación de Jorge Messi, el entorno del futbolista recibió una de las noticias más esperadas en plena competencia internacional, mientras el capitán albiceleste continúa enfocado en la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo: marcó los dos goles del triunfo de este lunes por 2-0 ante Austria, que le valió la clasificación a los 16avos de final.