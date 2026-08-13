Vélez va por Milton Giménez, el delantero de Boca que pidió Guillermo Barros Schelotto

En ese escenario, Vélez ya consultó por la situación del atacante. Fabián Berlanga y compañía realizaron un primer contacto con Boca, aunque todavía no existe una propuesta formal. Cabe destacar que las relaciones entre ambas dirigencias son buenas luego del traspaso de Álvaro Montero durante este invierno.

De todos modos, Boca no pretende desprenderse de Giménez a cualquier precio. El equipo tampoco atraviesa un momento de abundancia goleadora y, ante la posibilidad de necesitarlo, solamente aceptaría una operación que resulte conveniente para sus intereses.