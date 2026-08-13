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Vélez va por Milton Giménez, el delantero de Boca que pidió Guillermo Barros Schelotto

La búsqueda de un centrodelantero tomó fuerza tras una nueva baja en el plantel. La dirigencia ya inició contactos con el club de la Ribera y espera avanzar por un atacante que perdió protagonismo en el último tiempo.

La salida de Florián Monzón cambió el escenario en Vélez. El cuerpo técnico considera que Dilan Godoy todavía no atraviesa su mejor momento y que Thiago Aguirre, de apenas 17 años, no debería cargar con toda la responsabilidad en el puesto.

Con Tiziano Perrotta fuera de carrera, debido a que Elche lo compró y lo cedió a Defensa y Justicia, el Fortín cambió de objetivo: ahora, el nombre que apareció con fuerza es el de Milton Giménez, delantero de Boca.

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El delantero de 30 años surgió de Atlanta y construyó buena parte de su carrera en el Ascenso, además de pasar por Necaxa de México. En el Xeneize perdió terreno debido a las lesiones y su falta de gol, y su ausencia en la última convocatoria de Rodolfo Arruabarrena para el duelo ante Recoleta fue interpretada como una señal de una posible salida.

El delantero de Boca podría salir a Vélez.

El delantero de Boca podría salir a Vélez.

La lesión de Adam Barreiro modificó el panorama en el ataque. Miguel Merentiel volvió a afirmarse como titular, mientras Enner Valencia, flamante refuerzo, continúa con su puesta a punto para debutar tras su llegada en este mercado.

En ese escenario, Vélez ya consultó por la situación del atacante. Fabián Berlanga y compañía realizaron un primer contacto con Boca, aunque todavía no existe una propuesta formal. Cabe destacar que las relaciones entre ambas dirigencias son buenas luego del traspaso de Álvaro Montero durante este invierno.

De todos modos, Boca no pretende desprenderse de Giménez a cualquier precio. El equipo tampoco atraviesa un momento de abundancia goleadora y, ante la posibilidad de necesitarlo, solamente aceptaría una operación que resulte conveniente para sus intereses.

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