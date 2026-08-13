"Yo no pude salir": Tevez recordó la muerte de su padre y pidió acompañar mucho a Messi

El Apache relató que durante ese período no encontraba fuerzas para continuar con su rutina deportiva y que la situación excedía cualquier obligación profesional. “Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol”, explicó Tevez. A partir de esa experiencia, remarcó que el duelo es un proceso personal y que Messi debe tener libertad para decidir cómo continuar con su carrera después de la pérdida de su padre.