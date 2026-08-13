"Yo no pude salir": Tevez recordó la muerte de su padre y pidió acompañar mucho a Messi

En medio del duelo por el fallecimiento de Jorge Messi, el Apache contó cómo la muerte de su padre adoptivo lo llevó a dejar el fútbol y pidió respetar al capitán argentino.
Carlos Tevez respaldó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi y recordó el difícil momento que atravesó cuando falleció Segundo, su padre adoptivo. El exdelantero de Boca explicó que aquella pérdida cambió su relación con el fútbol y terminó siendo determinante para alejarse de la actividad profesional. “Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera”, contó en diálogo con Radio La Red.
El Apache relató que durante ese período no encontraba fuerzas para continuar con su rutina deportiva y que la situación excedía cualquier obligación profesional. “Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol”, explicó Tevez. A partir de esa experiencia, remarcó que el duelo es un proceso personal y que Messi debe tener libertad para decidir cómo continuar con su carrera después de la pérdida de su padre.
Tras despedir a Jorge en Rosario, Leo publicó una emotiva carta de adiós en sus redes sociales y decidió sumarse enseguida a Inter Miami. El capitán argentino volvió rápidamente a la actividad y participó del partido ante Club León por la Leagues Cup, aunque su equipo cayó 3 a 2 y quedó eliminado. Tevez consideró que el regreso no debe condicionar lo que el rosarino decida hacer de ahora en adelante.
“Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, sostuvo Tevez sobre Messi, evitando marcarle un camino al capitán argentino, convencido de que deberá ser el propio futbolista quien determine cuándo y cómo continuar su carrera tras una pérdida que trasciende al deporte.
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