Superclásico: Boca dio a conocer cómo será la venta de entradas

Este lunes, la dirigencia de Boca publicó un comunicado, en el que dio a conocer todos los detalles sobre la venta de entradas para el duelo contra el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Desde sus redes sociales, el club detalló el paso a paso de cómo los socios podrán reservar su lugar en el estadio.

Cómo será la venta de entradas para el Superclásico

La primera tanda de tickets estará supeditada a todos los socios activos que tengan al menos un 70% de asistencia en los últimos 12 meses en la Bombonera. A partir del jueves 6 de noviembre, a las 12 horas, estarán habilitados para ingresar a Boca Socios y confirmar su presencia en el Superclásico. El límite para hacerlo será el viernes a las 12, por lo que tendrán tendrán 24 horas.

Después, el club pondrá a disposición una ventana para que aquellos socios activos que no cumplan con el porcentaje de presencialidad puedan reservar sus entradas al Superclásico. Lo hará el viernes, a partir de las 13.

Finalmente, los fanáticos de Boca podrán recurrir a los tickets para ver el cruce con River, válido por la 15º fecha Torneo Clausura, a través del abono solidario. En caso de quedar ubicaciones disponibles, los hinchas podrán buscar una butaca desde este lunes, hasta que se abran de las puertas de La Bombonera el mismo domingo, a las 12.30.

Claudio Úbeda: "Sabemos cómo tenemos que jugar el Superclásico"

Más allá de la satisfacción por el triunfo contra Estudiantes, el DT de Boca comenzó a vivir el choque del próximo domingo en la Bombonera. "El Superclásico es un evento mundial que todos vamos a vivir. Sabemos cómo tenemos que jugarlo. Vamos a preparar el partido fuertemente esta semana para terminar el torneo como lo imaginamos”, dijo en conferencia de prensa.

Úbeda elogió también el rendimiento del Exequiel Zeballos, autor de uno de los goles de la victoria en La Plata. "El momento de Zeballos me genera felicidad. Es un chico noble y tiene un potencial físico y técnico increíble. Lo fuimos llevando de a poco, generándole confianza, que es lo que más necesita. Las muestras de desquilibrio que se ven partido a partido son notables, tiene que creérsela”, afirmó.