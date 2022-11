Tras rumores de que había renunciado a su cargo en Boca, el Patrón Bermúdez rompió el silencio y aclaró su actualidad con el Consejo de Fútbol del club.

Tras los rumores de que había renunciado a su cargo, el Patrón Bermúdez contó su situación con el Consejo de Boca: "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado”.