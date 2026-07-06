Juegan por los octavos de final España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica: hora, formaciones y TV

Portugal y España será el gran clásico de los octavos del Mundial 2026. Más tarde, Estados Unidos, con la polémica amnistía a su figura, enfrenta a Bélgica, también por un lugar en cuartos.
Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes con dos encuentros que prometen emociones fuertes. El gran atractivo de la jornada será el clásico ibérico entre Portugal y España, dos de los máximos candidatos al título que buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo. Más tarde, Estados Unidos intentará aprovechar el apoyo de su público frente a una Bélgica, que quiere volver a instalarse entre las grandes potencias del fútbol mundial.
Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, previstos para el próximo 10 de julio.
Portugal y España protagonizarán este lunes desde las 16:00 (hora argentina) uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El clásico ibérico se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), en Arlington, Texas, con un lugar en los cuartos de final en juego. Se podrá ver por TyC Sport.
Portugal llega tras eliminar a Croacia por 2-1, mientras que España mostró una de las mejores versiones del certamen con un contundente 3-0 sobre Austria. El clásico promete un choque de estilos entre la contundencia portuguesa y el juego de posesión de la "Roja".
Posible formación de Portugal:
Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Posible formación de España:
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.
El vencedor avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.
Desde las 21:00 (hora argentina), Estados Unidos y Bélgica cerrarán la jornada de octavos de final en el Lumen Field de Seattle, se podrá ver por TyC Sport. El conjunto norteamericano intentará aprovechar el apoyo de su público frente a un seleccionado belga que busca volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.
Estados Unidos viene de vencer con autoridad a Bosnia y Herzegovina y buscará aprovechar la localía para seguir haciendo historia. Bélgica, en tanto, dejó en el camino a Senegal tras un intenso triunfo por 3-2 y quiere ratificar su candidatura.
La gran polémica de este partido tiene que ver con Folarin Balogun, máxima figura del equipo anfitrión, que podrá jugar este partido más allá de haber visto la roja en el partido anterior, ante Bosnia, porque recibió una "amnistía" de la FIFA, que hasta el propio Donald Trump agredeció en sus redes.
Posible formación de Estados Unidos:
Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Posible formación de Bélgica:
Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.
El equipo que resulte vencedor completará el cuadro de cuartos de final y se enfrentará al ganador del clásico entre Portugal y España.
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