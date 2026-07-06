Juegan por los octavos de final España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica: hora, formaciones y TV

Posible formación de Portugal:

Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Posible formación de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

El vencedor avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

Portugal tiene uno de los duelos mas importantes de este Mundial para ellos

Estados Unidos vs. Bélgica

Desde las 21:00 (hora argentina), Estados Unidos y Bélgica cerrarán la jornada de octavos de final en el Lumen Field de Seattle, se podrá ver por TyC Sport. El conjunto norteamericano intentará aprovechar el apoyo de su público frente a un seleccionado belga que busca volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Estados Unidos viene de vencer con autoridad a Bosnia y Herzegovina y buscará aprovechar la localía para seguir haciendo historia. Bélgica, en tanto, dejó en el camino a Senegal tras un intenso triunfo por 3-2 y quiere ratificar su candidatura.

La gran polémica de este partido tiene que ver con Folarin Balogun, máxima figura del equipo anfitrión, que podrá jugar este partido más allá de haber visto la roja en el partido anterior, ante Bosnia, porque recibió una "amnistía" de la FIFA, que hasta el propio Donald Trump agredeció en sus redes.

Posible formación de Estados Unidos:

Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Posible formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

El equipo que resulte vencedor completará el cuadro de cuartos de final y se enfrentará al ganador del clásico entre Portugal y España.