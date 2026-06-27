Inglaterra superó a Panamá y clasificó a 16avos como primero del Grupo L

El equipo de Thomas Tuchel venció 2 a 0 a los panameños en Nueva York con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Ahora, se medirá con Portugal o Colombia.
Inglaterra venció 2 a 0 a Panamá en Nueva York y aseguró el primer puesto del Grupo L con siete puntos, dejando a Croacia como segundo con una unidad menos. Jude Bellingham y Harry Kane marcaron los goles del triunfo en el complemento tras un primer tiempo donde no pudo romper el marcador.
El equipo de Thomas Tuchel no encontró la puntería frente al arco rival en el primer tiempo, en una continuidad del duelo anterior con Ghana donde igualó sin goles. Además, los panameño tuvieron alguna situación de peligro de manera aislada. Sin embargo, en el complemento ocurrió lo esperado...
Jude Bellingham abrió el marcador a los 16 minutos del complemento tras definir de primera en el área chica después de un córner muy preciso de Bukayo Saka. Y, minutos después, Harry Kane de cabeza anotó el 2-0 final después de un centro del propio Bellingham.
Panamá siguió enfocado en el juego y volvió a contar con ocasiones claras en esta segunda etapa: ¡hasta marcó el descuento! Pero terminó siendo anulado por un correcto offside. José Fajardo, con una gran definición, había anotado tras un pase largo que lo dejó de frente al arco.
Inglaterra, como primero del Grupo L, se medirá con el segundo del Grupo K: será la Portugal de Cristiano Ronaldo o la brava Colombia. Los sudamericanos lideran la zona con 6 puntos y son seguidos por los europeos con 4 unidades en la previa del enfrentamiento entre ambos de este sábado a la noche.
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