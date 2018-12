“La verdad que pasar estos momentos con este club es lo más lindo del mundo. Y se me vienen a la cabeza los momentos de chico, cómo la peleé (…). La gente me esperó y le di lo que se merece. Y esto es todo para ellos que me bancaron”, confesó frente a los micrófonos de Fox Sports.

"Voy a jugar el Mundial de Clubes, pero el objetivo era este. Tengo que informarle a la gente de que no voy a seguir en enero. Esto es todo para la gente que nos apoyó", dijo. Y agregó: “River es muy grande, les digo a todos que muchas gracias y que les voy a extrañar".

Apenas terminó el partido, el crack tuvo el gesto de consolar a varios jugadores xeneizes y después se sumó a la fiesta junto a todo el plantel. Ahí se lo vio como más le gusta a los hinchas: ¡loco! Incluso, sus compañeros se encargaron de dedicarle el hit en su honor. Una despedida a lo grande del 10 que seguirá su carrera en el Atlanta United.

