La confesión de Germán Pezzella: "Mi salud mental no pasaba un buen momento"

El futbolista de River, que está en el tramo final de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, reveló cómo estaba previo a sufrir la lesión.
Germán Pezzella, que está en el tramo final de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, confesó cómo estaba previo a sufrir la lesión: "Mi salud mental no pasaba un buen momento". El futbolista de River lleva un largo tiempo alejado de las canchas y espera con ansias volver a jugar.
“Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”, comentó Pezzella después de sufrir la ya lejana rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Ahora, mientras prepara su vuelta a la actividad, el central volvió a dejar un fuerte mensaje.
En una entrevista con la periodista Sofía Martínez, Germán reveló que “el último año previo a la lesión, mi salud mental no estaba pasando por un buen momento”. De hecho, meses antes de la mencionada lesión, el defensor había dado detalles sobre el momento personal que transitaba: “Los meses pasados fueron complicados y me jugaron una mala pasada”.
“Todo tiene una consecuencia, cuando estás en ese camino un poco raro u oscuro que frecuentas, terminan mandándote algo para llamarte la atención y decir ‘hay que frenar’. Personalmente no estaba pasando un buen momento, y con la lesión tuve que empezar de cero a intentar, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser”, afirmó.
Durante su recuperación, Pezzella tuvo tiempo para reflexionar y dejar de pensar en el fútbol por un momento. “Fue como una gran enseñanza para mí, porque en la vorágine que vivimos nosotros, muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición y quizás empezas a perder un poco el foco de la gente que realmente tenés al lado y dejas de prestarle atención a cosas que se te escapan. Cuando las pude ver dije ‘no’”, deslizó.
Para cerrar, Germán explicó que, a raíz de la lesión, pudo empezar a disfrutar actividades cotidianas de otra forma: “Disfruto mucho de las pequeñas cosas. Mi cabeza siempre estaba en algo más, y hoy me permito tomarme unos mates con un amigo y que mi cabeza esté ahí, esté en pausa, y pueda disfrutar de eso. Eso fue lo que más me fue ayudando a transitar el día a día”.
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