La confesión de Germán Pezzella: "Mi salud mental no pasaba un buen momento"

Durante su recuperación, Pezzella tuvo tiempo para reflexionar y dejar de pensar en el fútbol por un momento. “Fue como una gran enseñanza para mí, porque en la vorágine que vivimos nosotros, muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición y quizás empezas a perder un poco el foco de la gente que realmente tenés al lado y dejas de prestarle atención a cosas que se te escapan. Cuando las pude ver dije ‘no’”, deslizó.

Para cerrar, Germán explicó que, a raíz de la lesión, pudo empezar a disfrutar actividades cotidianas de otra forma: “Disfruto mucho de las pequeñas cosas. Mi cabeza siempre estaba en algo más, y hoy me permito tomarme unos mates con un amigo y que mi cabeza esté ahí, esté en pausa, y pueda disfrutar de eso. Eso fue lo que más me fue ayudando a transitar el día a día”.