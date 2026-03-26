River mostró cómo quedará el Monumental tras las obras de remodelación

El club de Núñez compartió imágenes de cómo quedará su estadio con capacidad para 101.000 espectadores y múltiples mejoras estructurales tras la obra que comenzará en abril.
River mostró en sus redes sociales cómo quedará el Monumental tras las obras de remodelación y techado que harán que tenga una capacidad de 101.000 espectadores y lo ubicarán como uno de los tres estadios de fútbol más grandes e impactantes del mundo.
El club de Núñez aprovechó la información al socio para chicanear a Boca: marcó los 101.000 espectadores con un "reales" en paréntesis, en clara referencia a las subas de capacidades constantes de La Bombonera con pequeñas obras, pero inteligentes con las que lograrían ir ampliando su capacidad.
Las imágenes muestran distintos sectores del proyecto, entre ellos la incorporación de una quinta bandeja, que permitirá sumar alrededor de 16.000 nuevos lugares mediante 13 filas adicionales. También se observan las nuevas columnas con ascensores que facilitarán el acceso a los niveles superiores, junto con una renovación integral de la fachada.
A su vez, el proyecto contempla la inclusión de un mirador monumental tipo “skywalk”, nuevas pantallas en las cabeceras, espacios gastronómicos, núcleos de servicios y una circulación interna renovada bajo la tribuna. También se prevé una estética envolvente con detalles que reforzarán la identidad del club, incluyendo una banda roja sobre el techo.
Desde la dirigencia remarcaron que la obra comenzará en abril y avanzará durante los próximos años, con financiamiento propio y un crédito de hasta 100 millones de dólares. El plan contempla que el equipo no pierda la localía durante gran parte del proceso, aprovechando los parates del calendario, como el receso por el Mundial.
En la presentación del proyecto, el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, destacó que el estadio “será uno de los tres más importantes del mundo” y subrayó el crecimiento del club en infraestructura y gestión. Con esta obra, el Monumental se encamina a convertirse en uno de los estadios más modernos y de mayor capacidad del mundo, reafirmando el objetivo de seguir creciendo tanto a nivel deportivo como institucional.
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