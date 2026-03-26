River mostró cómo quedará el Monumental tras las obras de remodelación

HEWC-t4WsAATB6- También anunciaron los nuevos ascensores y escaleras que agilizarán el acceso a las tribunas altas.

Desde la dirigencia remarcaron que la obra comenzará en abril y avanzará durante los próximos años, con financiamiento propio y un crédito de hasta 100 millones de dólares. El plan contempla que el equipo no pierda la localía durante gran parte del proceso, aprovechando los parates del calendario, como el receso por el Mundial.

En la presentación del proyecto, el presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, destacó que el estadio “será uno de los tres más importantes del mundo” y subrayó el crecimiento del club en infraestructura y gestión. Con esta obra, el Monumental se encamina a convertirse en uno de los estadios más modernos y de mayor capacidad del mundo, reafirmando el objetivo de seguir creciendo tanto a nivel deportivo como institucional.