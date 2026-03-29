Zambia se tiene fe ante la Selección Argentina: "Es un equipo que no corre"

Kingstone Mutandwa, delantero del equipo africano, se ilusiona con dar la sorpresa con su equipo en el amistoso de este martes en La Bombonera.
Zambia se tiene fe de dar el batacazo este martes en La Bombonera ante la Selección Argentina después de que los campeones del mundo vencieron solamente 2 a 1 a Mauritania. El delantero Kingstone Mutandwa, que juega en el SV Ried de la Segunda División de Austría, tiró: "Es un equipo muy táctico, pero no corre".
En diálogo con la página oficial Football Association of Zambia (FAZ), el atacante se esperanzó con que la selección, que está en el 91° del ranking, pueda lograr un buen resultado este martes: "Vimos el partido (frente a Mauritania). Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%”.
A su vez, Chanka Zimba, delantero del Inverness Caledonian Thistle de la tercera de Escocia, mostró el mismo entusiasmo que su compañero y advirtió: “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”.
Apenas arribó al país, el conjunto africano reorganizó su agenda y optó por entrenarse en horario nocturno en las instalaciones del Xeneize para adaptarse al partido del martes. La práctica se realizó este sábado desde las 22, equivalente a la madrugada en su tierra, en una clara señal del impacto del jet lag. Hubo gimnasio y luego pelota con el foco puesto en ajustar el reloj biológico.
El técnico interino George Lwandamina explicó la decisión: “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible”. El equipo atraviesa un momento adverso, con siete encuentros sin victorias desde el último éxito ante Tanzania por Eliminatorias de África.
La delegación se completó con dirigentes como Keith Mweemba y Kalusha Bwalya, histórico exdelantero. El exjugador, distinguido en Europa en 1988, también carga con una historia marcada por la tragedia aérea de 1993, cuando no abordó el vuelo que terminó con la vida de gran parte del plantel, un episodio que aún conmueve a Zambia.