Zambia se tiene fe ante la Selección Argentina: "Es un equipo que no corre"

El técnico interino George Lwandamina explicó la decisión: “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible”. El equipo atraviesa un momento adverso, con siete encuentros sin victorias desde el último éxito ante Tanzania por Eliminatorias de África.

La delegación se completó con dirigentes como Keith Mweemba y Kalusha Bwalya, histórico exdelantero. El exjugador, distinguido en Europa en 1988, también carga con una historia marcada por la tragedia aérea de 1993, cuando no abordó el vuelo que terminó con la vida de gran parte del plantel, un episodio que aún conmueve a Zambia.