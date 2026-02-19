Fútbol |

¡Llegó el 9! Adam Bareiro es nuevo jugador de Boca

El centrodelantero paraguayo arriba al equipo de La Boca por 3 millones de dólares por el 100% de la ficha y con un contrato por 3 años.

Este jueves se confirmó la llegada del delantero paraguayo Adam Bareiro a Boca. El exjugador de River y San Lorenzo arriba al equipo de La Boca tras su paso por el Fortaleza de Brasil y se transforma en el tercer refuerzo del Xeneize.

Adam Bareiro llega proveniente de Fortaleza por 3 millones de dólares por el 100% del pase.

Bareiro llegará a Argentina el viernes para realizarse la revisión médica y firmar su contrato por 3 años con la institución presidida por Juan Román Riquelme. El delantero arriba por 3 millones de dólares por el 100% del pase, de los cuales 1.500.000 de dólares le corresponden a Fortaleza y el otro 50% a River.

A través de la gran cantidad de lesiones en el equipo de Claudio Úbeda, Adam Bareiro se perfila para tener varios minutos ni bien comience su ciclo en el Xeneize. En su reciente paso por el Fortaleza, el delantero de 29 años marcó 11 goles en 31 partidos y realizó dos asistencias.

El centrodelantero buscará mostrarse y tener un gran rendimiento en Boca para poder tener la chance de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

