Sin Sebastián Villa, Colombia presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo presentó la nómina definitiva de 26 futbolistas para la máxima cita con la ausencia de la figura de Independiente Rivadavia pero con otros cinco jugadores del fútbol argentino.

Néstor Lorenzo confirmó la lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026 y una de las principales sorpresas fue la ausencia de Sebastián Villa. El delantero de Independiente Rivadavia atraviesa un gran presente con la Lepra y había integrado la prelista inicial del seleccionado cafetero, pero finalmente no logró meterse en la nómina definitiva para la Copa del Mundo.