Sin Sebastián Villa, Colombia presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo presentó la nómina definitiva de 26 futbolistas para la máxima cita con la ausencia de la figura de Independiente Rivadavia pero con otros cinco jugadores del fútbol argentino.
Néstor Lorenzo confirmó la lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026 y una de las principales sorpresas fue la ausencia de Sebastián Villa. El delantero de Independiente Rivadavia atraviesa un gran presente con la Lepra y había integrado la prelista inicial del seleccionado cafetero, pero finalmente no logró meterse en la nómina definitiva para la Copa del Mundo.
De todas maneras, el entrenador citó cinco jugadores del fútbol argentino: Álvaro Montero (arquero de Vélez), Santiago Arias (lateral de Independiente), Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero (ambos de River) y Jaminton Campaz (Rosario Central). Todos formarán parte del plantel que intentará llevar a Colombia nuevamente a los primeros planos internacionales.
La ausencia de Villa generó repercusión porque el atacante había recuperado protagonismo en el seleccionado después de varios años y sostenía un destacado nivel en Independiente Rivadavia. Su inclusión en la prelista había despertado expectativas sobre un posible regreso al equipo nacional, aunque el cuerpo técnico decidió dejarlo afuera en el último corte antes del Mundial.
Tras anunciar la convocatoria, Lorenzo explicó que la definición final fue compleja por la paridad de rendimiento entre varios jugadores. “Hay futbolistas con nivel muy parejo y tratamos de tomar la mejor decisión”, aseguró el entrenador argentino. Colombia debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán y luego enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo L.
Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).
Defensores: Jhon Janer Lucumí (Bolonia), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Johan Mojica (Mallorca), Santiago Arias (Independiente) y Déiver Machado (Nantes).
Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United), Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense) y Kevin Castaño (River Plate).
Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Jhon Arias (Palmeiras), Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama) y Jaminton Campaz (Rosario Central).
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