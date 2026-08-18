Los convocados de River para visitar a Independiente Santa Fe por la Sudamericana

La convocatoria también refleja la necesidad de River de ampliar las alternativas en un partido exigente por el contexto y la altura. Susano, pese a llevar un mes sin jugar en Reserva por una pubalgia, tendrá su primera citación con el plantel profesional y ocupará un lugar en el banco. Spiff, en tanto, volverá a ser una alternativa para Coudet ante la imposibilidad de inscribir a Lucas Beltrán, mientras que Jaroszewicz continuará como tercer arquero luego de la ida de Franco Armani.