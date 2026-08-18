Los convocados de River para visitar a Independiente Santa Fe por la Sudamericana

El Millonario viajó a Bogotá para enfrentar al equipo colombiano por la ida de los octavos de final del certamen internacional con las bajas de Montiel, Acuña y Driussi y varios juveniles.
River viajó a Bogotá para enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe sin Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes quedaron afuera de la convocatoria de Eduardo Coudet para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en El Campín, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y el entrenador deberá modificar especialmente la última línea, con Martínez Quarta y Facundo González que aparecen como alternativas para ocupar los laterales, mientras que Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero continuarían como zagueros.
La ausencia de Montiel se debe a la distensión que sufrió, mientras que Acuña no recibió el alta médica en la última práctica y también quedó descartado, al igual que Driussi. Ante este escenario, Coudet decidió incluir a varios juveniles en la lista, entre ellos Yutiel Susano, lateral derecho que tendrá su primera convocatoria oficial. Valentín Lucero volverá a estar entre los citados y Jonathan Spiff también será una opción para el ataque, mientras que Franco Jaroszewicz viajará como tercer arquero.
La convocatoria también refleja la necesidad de River de ampliar las alternativas en un partido exigente por el contexto y la altura. Susano, pese a llevar un mes sin jugar en Reserva por una pubalgia, tendrá su primera citación con el plantel profesional y ocupará un lugar en el banco. Spiff, en tanto, volverá a ser una alternativa para Coudet ante la imposibilidad de inscribir a Lucas Beltrán, mientras que Jaroszewicz continuará como tercer arquero luego de la ida de Franco Armani.
Arqueros: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz.
Defensores: Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Facundo González, Yutiel Susano, Valentín Lucero.
Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Tobías Andrada, Thiago Almada, Lautaro Pereyra.
Delanteros: Ángel Correa, Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré, Jonathan Spiff.
Ausentes:
Lesionados: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.
Afuera de la lista: Lucas Beltrán, Francisco Ortega, Giovanni González y Mauro Arambarri.
Por decisión táctica: Tobías Ramírez (seguirá sumando minutos en Reserva).
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