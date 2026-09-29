Damián Ayude embargó a San Lorenzo por una deuda millonaria

San Lorenzo informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.



La medida contempla un embargo por $415.614.932, a lo que se suman $124.000.000 en concepto… pic.twitter.com/bowyCkTWfT — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 29, 2026

Ayude llegó a San Lorenzo en abril de 2024 para dirigir la Reserva y, en junio de 2025, asumió al frente del plantel profesional. En febrero de 2026, durante la gestión transitoria de Sergio Costantino, renovó su contrato con una mejora salarial, pero fue despedido en marzo, después de la derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia. Durante su ciclo en Primera, dirigió 29 partidos, con un balance de 10 triunfos, 10 empates y 9 derrotas.