Damián Ayude embargó a San Lorenzo por una deuda millonaria

El ex entrenador del Ciclón avanzó contra la institución por una deuda vinculada a su paso por el club y la medida ya afecta las cuentas bancarias, según informó la dirigencia.
San Lorenzo enfrenta un nuevo conflicto económico tras la decisión de Damián Ayude de embargar las cuentas bancarias del club por una deuda relacionada con su etapa como entrenador. La institución comunicó la medida a través de sus canales oficiales y detalló los montos reclamados por el actual técnico de Barracas Central. El embargo supera los 415 millones de pesos, más intereses.
Según el comunicado difundido por el club, la medida contempla $415.614.932 de capital y otros $124.000.000 en concepto de intereses. Además, el reclamo incluye 48.558 dólares de capital y 14.600 dólares de intereses, de acuerdo con la información publicada por la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta que se encargó de aclarar que la deuda fue adquirida durante la gestión de Marcelo Moretti.
Ayude llegó a San Lorenzo en abril de 2024 para dirigir la Reserva y, en junio de 2025, asumió al frente del plantel profesional. En febrero de 2026, durante la gestión transitoria de Sergio Costantino, renovó su contrato con una mejora salarial, pero fue despedido en marzo, después de la derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia. Durante su ciclo en Primera, dirigió 29 partidos, con un balance de 10 triunfos, 10 empates y 9 derrotas.
El caso se suma a otros compromisos financieros que complican al Ciclón, entre ellos el reclamo de Ignacio Piatti por más de 4,3 millones de dólares. El ex futbolista rechazó una propuesta de acuerdo que incluía dinero en efectivo, un porcentaje de futuras ventas y derechos de televisión sujetos al cumplimiento de otros compromisos. La disputa continúa abierta y, según lo informado previamente, una eventual falta de acuerdo podría derivar en nuevas medidas judiciales.
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