El psicólogo de la AFA opinó sobre el caso de Julián Álvarez en Atlético Madrid

Si bien se sabe que ningún jugador debería ser más importante que su club, cuando hay un tema de salud mental de por medio no es lo mismo. Brindisi pidió que Atlético de Madrid reconsidere su postura: "Me parece que se tiene que rever el hecho de que un jugador se quiera ir. Vos no podés castigar a una persona por tener el deseo de ir a otra institución, lo de Julián no es un capricho, es algo que quiere desde chico".