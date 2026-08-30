El psicólogo de la AFA opinó sobre el caso de Julián Álvarez en Atlético Madrid

Juan Manuel Brindisi fue contundente sobre el triste presente del delantero argentino, quien fue diagnosticado con depresión en las últimas horas.
Juan Manuel Brindisi, psicólogo de la AFA, se expresó sobre el caso de Julián Álvarez en Atlético Madrid. El club colchonero no quiere vender al delantero a Barcelona pese a ser el deseo del futbolista y tener una oferta de 100 millones de euros sobre la mesa. El 9 de la Selección falta a entrenamientos y presentó un diagnostico de depresión.
“Hay dos momentos de máximo estrés y vulnerabilidad: uno es cuando te lesionás y el otro tiene que ver con los mercados de pases, especialmente en los últimos días. Detrás de la duda del club, está el proyecto de vida. Es de los momentos de mayor angustia y ansiedad que hay”, opinó Brindisi.
“Una vez que hay un diagnóstico de depresión en medio de una negociación, el tema toma otro color, hay que tener cuidado. La persona es lo primero que tenés que cuidar, y es algo que necesita ser tratado", expresó el también comunicador y especialista en alto rendimiento en DSports Radio.
Si bien se sabe que ningún jugador debería ser más importante que su club, cuando hay un tema de salud mental de por medio no es lo mismo. Brindisi pidió que Atlético de Madrid reconsidere su postura: "Me parece que se tiene que rever el hecho de que un jugador se quiera ir. Vos no podés castigar a una persona por tener el deseo de ir a otra institución, lo de Julián no es un capricho, es algo que quiere desde chico".
Julián Álvarez, quien tiene contrato hasta diciembre de 2030, ya no se ve en Atlético Madrid hace tiempo. Sin embargo, el club es dueño de su pase y se mostró firme en su postura de no negociar la ficha de su principal figura. Ahora, con el momento delicado de salud mental del futbolista, se espera que el club madrileño cambie de postura.
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