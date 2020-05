El regreso de las ligas en Europa puede activar las cuentas del Millo

Lucas Martínez Quarta. Desde el anterior mercado de pases cuando Gallardo lo convenció para que se quede a jugar la Copa Libertadores, el Chino, es el jugador con más sondeos. Cuesta pensar que en medio de la crisis algún club pague los 22 millones de dólares. De todos modos, las ofertas serán bienvenidas y desde el grupo que maneja su pase con Gustavo Goñi a la cabeza, aseguran que esta vez la prioridad la tendrá el deseo del jugador y la chance económica. Italia, España y Alemania serían los destinos probables. Gallardo allí en esa zona tiene a Pinola, Rojas y Paulo Díaz.

Gonzalo Montiel. El lateral con la misma cláusula de salida del Chino tuvo un crecimiento que lo llevó a la selección. “Tiene la mentalidad europea, juega como entrena”, confiaron desde adentro del cuerpo técnico. El porpio Manuel Lanzini dijo que lo recomendó para el West Ham y las chances son muy reales. Allí no hay tanto reemplazo por eso el Muñeco hace rato viene promocionando a Elías López y siguiendo a laterales del fútbol local.

Jorge Carrascal. River le compró el pase hace unos meses porque estaba a préstamo. El Muñeco prefiere retenerlo y que siga creciendo pero la posibilidad que lo tenga en carpeta Juventus es muy tentadora para el colombiano de 23 años que ya tuvo una experiencia fallida en Ucrania cuando era muy joven. El tiempo dirá que sucede con una de las joyas del equipo en las que Gallardo tiene muchas ganas de pulirlo al menos un par de temporadas más. Su cláusula de salida de es en principio, 20 millones de euros, cifra que ascenderá a 25 cuando resten 10 días hábiles menos para el cierre del libro.

Nicolás de la Cruz y Rafael Borré. Son dos jugadores muy nombrados por una simple razón, River tiene porcentajes bajos de sus derechos económicos. En el caso de Rafa, todo depende del jugador, ya que si Atlético Madrid para 7 millones de dólares se lo lleva, pues en su momento River no tenía el dinero para esa opción. Rafa ya dijo que no en el verano cuando lo iban a ceder al Betis. Con De la Cruz, el pase es de River, pero sólo en un 30 por ciento que fue lo que compró el club en su momento sin chances para subir esa apuesta. De modo que por más que se venda en la cifra más alta posible de 20 millones, los ingresos no serán tan altos.

Finalmente el caso de Ignacio Fernández está atado a cifras menores (de 5 a 7 millones de dólares) en caso que se active y se normalice la caótica situación en Brasil donde el club que lo quiere, Inter de Porto Alegre. Volvió a los entrenamientos.