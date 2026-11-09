El sorpresivo paso del Papa León XIV por el Monumental que ilusiona a los hinchas

En medio de su visita al país, el Sumo Pontífice pasó por el estadio de River en su recorrido en auto a la misa que brindaría en el Monumento a los Españoles.
Sorpresa: el Papa León XIV pasó por el Monumental e ilusionó a los hinchas de River en la previa de los playoffs del Torneo Clausura. En medio de su visita al país, el Sumo Pontífice pasó por el estadio del Millonario en su recorrido en auto a la misa que brindaría en el Monumento a los Españoles.
La imagen y el video del vehículo papal pasando por la zona de la cancha, entrando por el Puente Labruna y siguiendo por Figueroa Alcorta, comenzaron a viralizarse en redes sociales, con las inevitables referencias futboleras de los hinchas.
En medio de un flojo momento futbolístico de River, la aparición del Papa por las inmediaciones del Monumental cayó como una señal que muchos eligieron tomar con humor y esperanza. Cabe recordar que el Millonario no ganó títulos en 2025 y repetiría en 2026 a menos que se quede con el Torneo Clausura. Por otro lado, no logró clasificar a la Libertadores 2026 y tampoco jugará la de 2027 a menos que se dé lo anteriormente mencionado.
El primer desafío de River en el playoffs del Clausura será Lanús, por los octavos de final a disputarse en el Monumental. En caso de superar al Granate, el equipo de Leonardo Ponzio se medirá contra Instituto o Huracán en cuartos, mientras que Argentinos Juniors, Independiente, Vélez y Belgrano son posibles rivales en semifinales. Por otro lado, puede haber Superclásico en la definición del certamen local.
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