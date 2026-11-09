El sorpresivo paso del Papa León XIV por el Monumental que ilusiona a los hinchas

En medio de un flojo momento futbolístico de River, la aparición del Papa por las inmediaciones del Monumental cayó como una señal que muchos eligieron tomar con humor y esperanza. Cabe recordar que el Millonario no ganó títulos en 2025 y repetiría en 2026 a menos que se quede con el Torneo Clausura. Por otro lado, no logró clasificar a la Libertadores 2026 y tampoco jugará la de 2027 a menos que se dé lo anteriormente mencionado.