Quién es la cartonera que leyó una carta al Papa en el encuentro del mundo del trabajo

Se trata de Verónica San Martín, titular de la cooperativa "Recicladores Unidos" de La Plata, Berisso y Ensenada. "Aquellos que fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir", afirmó ante el Santo Padre.
El Papa León XIV encabezó este lunes un encuentro ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Lo hizo horas después de haber visitado el Cottolengo Don Orione y brindado una misa multitudinaria en Palermo.
Antes del discurso del Santo Padre, Verónica San Martín, titular de la cooperativa "Recicladores Unidos" de La Plata, Berisso y Ensenada e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), expuso ante la mirada del Pontífice y unos 1.000 asistente al evento.
La referente describió cómo los sectores marginados logran formalizar su actividad desde la organización colectiva. "Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos", dijo.
Madre de cuatro niñas, San Martín explicó los problemas que atraviesan los sectores populares. "Antes trabajaba limpiando una clínica y cuidaba niños. Perdí mi trabajo y, después de atravesar una situación de violencia de parte de mi pareja, tuve que irme de mi casa con mis hijas. Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa”, comentó.
En ese contexto, denunció la persecución y criminalización que sufren los recolectores en la vía pública, quienes habitualmente padecen el secuestro de sus carros y herramientas “En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros. Pero también en la calle nos encontramos y nos organizamos. Formamos nuestra cooperativa, Recicladores Unidos, hoy somos más de 200. Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común".
Y agregó en esa línea: “Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar".
La exposición de San Martín materializó el concepto de los "poetas sociales" acuñado por el Papa Francisco para referirse a los integrantes de los movimientos populares y de la economía popular por su capacidad de crear esperanza frente al descarte, la exclusión y el individualismo.
En el documento presentado en la UCA, también puso en valor a la comunidad organizada como principal red de contención frente a la crisis. Su mensaje reafirmó el reclamo histórico por las 3T (Tierra, Techo y Trabajo), demandas que Francisco consagró como "derechos sagrados" dentro de la Doctrina Social de la Iglesia y que hoy mantienen plena vigencia bajo el magisterio de León XIV.
"Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás", concluyó Verónica en su lectura, solicitando al Pontífice una palabra de acompañamiento para los trabajadores excluidos que construyen su propia fuente laboral.
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