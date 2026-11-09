Quién es la cartonera que leyó una carta al Papa en el encuentro del mundo del trabajo

En ese contexto, denunció la persecución y criminalización que sufren los recolectores en la vía pública, quienes habitualmente padecen el secuestro de sus carros y herramientas “En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros. Pero también en la calle nos encontramos y nos organizamos. Formamos nuestra cooperativa, Recicladores Unidos, hoy somos más de 200. Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común".

Y agregó en esa línea: “Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar".

La exposición de San Martín materializó el concepto de los "poetas sociales" acuñado por el Papa Francisco para referirse a los integrantes de los movimientos populares y de la economía popular por su capacidad de crear esperanza frente al descarte, la exclusión y el individualismo.

En el documento presentado en la UCA, también puso en valor a la comunidad organizada como principal red de contención frente a la crisis. Su mensaje reafirmó el reclamo histórico por las 3T (Tierra, Techo y Trabajo), demandas que Francisco consagró como "derechos sagrados" dentro de la Doctrina Social de la Iglesia y que hoy mantienen plena vigencia bajo el magisterio de León XIV.

"Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás", concluyó Verónica en su lectura, solicitando al Pontífice una palabra de acompañamiento para los trabajadores excluidos que construyen su propia fuente laboral.