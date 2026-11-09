El papa León XIV se reunió con referentes de distintas religiones

“Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco y que ahora queremos fortalecer construyendo nuevos puentes”, expresó el Pontífice, quien también reconoció la unidad entre las confesiones cristianas, el vínculo espiritual de la Iglesia con el pueblo de Israel y el respeto por los valores presentes en otras tradiciones religiosas.

En su mensaje, sostuvo que la identidad argentina se configuró como un “crisol de razas, de culturas, de religiones diferentes”, a partir de los pueblos originarios y de las distintas corrientes inmigratorias.

En ese sentido, remarcó que las comunidades religiosas aprendieron a trabajar juntas, formar familias y construir proyectos comunes, sin que las diferencias de credo fueran motivo de división.

León XIV planteó tres dimensiones del aporte de las religiones: la defensa de la dignidad humana, la expresión de la libertad y el cultivo de la esperanza. Sobre el primer punto, llamó a proteger la vida “desde la concepción hasta su fin natural” y advirtió sobre las amenazas de la miseria y la violencia, al tiempo que pidió promover la dignidad de las personas en la familia, el estudio, el trabajo y el cuidado del ambiente.

Al referirse a la libertad, llamó a no destruir el mundo que el Creador confió a la humanidad y cuestionó los “ídolos del dominio”, la “vana gloria” y la guerra. “El verdadero nombre de su poder es amor, un amor que no conoce fin”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que las religiones pueden ser un vínculo entre generaciones y una fuente de esperanza para quienes atraviesan situaciones de pobreza, sufrimiento o pérdida del sentido de la vida.

El Papa también retomó palabras de San Juan Pablo II para señalar que la oración no debe conducir a la confrontación ni al desprecio del otro, sino a un diálogo constructivo, sin relativismo ni sincretismo. En el cierre, invitó a hacer propia una oración de su antecesor, Francisco, que pide un espíritu fraternal y sociedades más sanas, “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.