El papa León XIV se reunió con referentes de distintas religiones

El Pontífice fue recibido por el canciller Pablo Quino en el Palacio San Martín, donde hubo un encuentro con representantes de otros credos.
El canciller Pablo Quirno le dio la bienvenida al papa León XIV en el Palacio San Martín, durante un encuentro con representantes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas de la Argentina, y destacó la importancia del diálogo, la convivencia y el respeto por las diferencias.
“Es un honor recibirlo en el Palacio San Martín durante su visita pastoral a la Argentina”, expresó el funcionario, quien señaló que la reunión con los referentes religiosos se desarrolló con el propósito de escuchar la palabra del Pontífice.
Quirno manifestó que la visita también estaba atravesada por la emoción de la fe y destacó el significado del lema In Illo uno unum, vinculado con el pensamiento de San Agustín y la unidad en Cristo que inspira el ministerio de León XIV, y en ese marco, valoró que el Papa se acerque a quienes profesan otras creencias y convoque a honrar las diferencias desde una humanidad compartida.
El papa León XIV destacó la importancia del diálogo y la amistad entre las distintas tradiciones religiosas y convocó a fortalecer los vínculos de colaboración para construir una sociedad basada en el respeto, la fraternidad y la paz, durante un encuentro con representantes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.
“Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco y que ahora queremos fortalecer construyendo nuevos puentes”, expresó el Pontífice, quien también reconoció la unidad entre las confesiones cristianas, el vínculo espiritual de la Iglesia con el pueblo de Israel y el respeto por los valores presentes en otras tradiciones religiosas.
En su mensaje, sostuvo que la identidad argentina se configuró como un “crisol de razas, de culturas, de religiones diferentes”, a partir de los pueblos originarios y de las distintas corrientes inmigratorias.
En ese sentido, remarcó que las comunidades religiosas aprendieron a trabajar juntas, formar familias y construir proyectos comunes, sin que las diferencias de credo fueran motivo de división.
León XIV planteó tres dimensiones del aporte de las religiones: la defensa de la dignidad humana, la expresión de la libertad y el cultivo de la esperanza. Sobre el primer punto, llamó a proteger la vida “desde la concepción hasta su fin natural” y advirtió sobre las amenazas de la miseria y la violencia, al tiempo que pidió promover la dignidad de las personas en la familia, el estudio, el trabajo y el cuidado del ambiente.
Al referirse a la libertad, llamó a no destruir el mundo que el Creador confió a la humanidad y cuestionó los “ídolos del dominio”, la “vana gloria” y la guerra. “El verdadero nombre de su poder es amor, un amor que no conoce fin”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que las religiones pueden ser un vínculo entre generaciones y una fuente de esperanza para quienes atraviesan situaciones de pobreza, sufrimiento o pérdida del sentido de la vida.
El Papa también retomó palabras de San Juan Pablo II para señalar que la oración no debe conducir a la confrontación ni al desprecio del otro, sino a un diálogo constructivo, sin relativismo ni sincretismo. En el cierre, invitó a hacer propia una oración de su antecesor, Francisco, que pide un espíritu fraternal y sociedades más sanas, “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.
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