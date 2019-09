Además, de cara a los comicios de diciembre, los candidatos ratificaron que su misión será recuperar la grandeza deportiva y abrirles las puertas a los socios.

“Vengo de otra parte, me he dedicado durante mucho tiempo a gestionar. Me han visto en la cancha con mi familia, he festejado como han festejado todos ustedes. Pero en los últimos años me he quejado bastante. Y charlando con mi hijo, me dijo te están ofreciendo algo: participá o quedate calladito. Creí que es el momento de participar, de buscar un cambio en Boca. Confío en Jorge Ameal, él no quiere ser presidente de la Nación ni senador. Quiere ser presidente de Boca para ayudar”, arrancó el ex CQC.

Segundos después, antes de cederle el micrófono al candidato presidencial, el conductor arengó a todos los presentes: “¿De qué sirven los balances positivos si no vamos a darle nada a los socios? Vamos a recuperar la identidad, esa identidad que sentimos pero parece que perdimos. Todo eso que sentíamos cuando nos parábamos... Somos el club más grande de todos, el más ganador, el que nunca ha descendido. Somos Boca Juniors”.

Identidad Xeneize - Amor Ameal - Mario Pergolini Gustavo Fidanza

A lo largo de la presentación, la dupla se refirió a los temas centrales de su campaña como priorizar las inferiores, ampliar el estadio con el proyecto "Bombonera 360", darle un lugar preponderante a las mujeres en el club, eliminar la reventa de entradas, e impulsar una reforma del estatuto para concebir una institución más democrática. Asimismo, se destacó que se buscará darles lugar a los socios adherentes que pagan su cuota mensualmente y no reciben ningún beneficio.

Por otra parte, Ameal remarcó sus intenciones de profundizar la vida social de la institución:“No podemos tener un club con las puertas cerradas con los problemas que hay en el barrio de La Boca. Hay carencias, dificultades... tenemos un presupuesto de un millón trecientos mil dólares en seguridad, ¿me pueden explicar para qué? ¿Por qué? Nadie puede explicarlo. Por eso, nosotros vamos a tratar de tener 48 disciplinas que van a salir de un recorte de presupuesto: menos policías y más chicos. Vamos a cambiar la ecuación. A nosotros nos gustan los chicos haciendo deportes”.

Al cierre de su discurso, el candidato a presidente se mostró feliz por liderar una coalición -que congrega a ANB, Juntos por Boca y Agrupación Azul y Oro- yaseguró que su deseo es seguir sumando fuerzas. En ese sentido, Mario Pergolini buscó remarcar que Identidad Xeneize es la única propuesta realmente opositora: “A veces están más para dividir las elecciones, no para otra cosa”.

¿Cómo repercutirá la semifinal en el voto de los socios?

Cuestionado sobre los efectos que podría tener en el electorado una hipotética victoria de los dirigidos por Gustavo Alfaro en la semifinal de la Copa Libertadores ante River, el empresario en medios de comunicación reflexionó: "Quiero que Boca gane, si ganar la Libertadores le va a cambiar el voto a la gente es una pena. No cambiaría estos ocho años por una Libertadores, pero si pasa es lo que todos queremos”, señaló..

En este sentido, Ameal aseguró que se ha hecho mucho daño a la institución durante los mandatos de Angelici. Sin embargo, el candidato a presidente destacó dos aspectos: “Estamos contentos de que hayan comprado las cuatro hectáreas de Casa Amarilla y que se haya firmado el primer contrato del fútbol profesional de mujeres”.

Reencausar la relación con la Conmebol

“Tenemos que pelear. En la actualidad ni la seguridad, ni la AFA ni la Conmebol nos respetan. Necesitamos que nos vuelvan a respetar. Si nosotros no nos ponemos de pie, terminamos haciendo papelones como jugar la Libertadores de América en España. Algo suena mal, ¿no? Que decíamos nosotros cuando pasó con River, lo decíamos permanentemente: veníamos a la Bombonera, Brandsen 805, abríamos las puertas, festejamos, y a otra cosa. Y lo que no supimos ganar en la cancha, no lo llevamos al TAS”, destacó Ameal.

Identidad Xeneize - Hotel Castelas - Pergolini Gustavo Fidanza

En este sentido, el creador de Vorterix reflexionó: “Nos cobran cosas rarísimas. Hay que apoyar nuevos dirigentes en la AFA. La Conmebol se caga en nosotros, tenemos que reencausar esa relación. Nos merecemos respeto. La dirigencia tranza. ‘¿Viste algún dirigente enojado?’ Lo máximo que hicimos fue llamar a un oftalmólogo. Siguen sacándose fotos y siendo parte de eso".

¿Renovar a Carlos Tevez?

Consultado por POPULAR, Pergolini contó su postura sobre la posibilidad de renovar el contrato de Carlos Tevez que vence en diciembre. “Lo va a decidir Jorge, pero yo creo que en este momento no podemos emitir un juicio sobre contratos. Eso sería ponerle condiciones al equipo en un momento”, argumentó.

Y sentenció: “Ameal siempre ha dicho que hay que respetar a los ídolos, basta de esperar cinco años para una despedida. Para todos fue una alegría que Tevez haya vuelto a jugar con nosotros, después pasó lo de China y otras cosas… Pero a los ídolos hay tratarlos como tal, sea Tevez, Riquelme, Battaglia”.

ADEMÁS:

Las Gladiadoras de Boca bailaron a River y le ganaron 5 a 0

Alfaro tiene en mente un Boca alternativo para llegar mejor al clásico con River