Emanuel Mammana se sumará a Vélez tras dejar River

Su salida del MIllonario no fue la mejor, se marchó libre luego de no sumar los minutos deseados y unas asperezas con el entrenador Martín Demichelis. Ahora cerrará su vínculo con Vélez hasta diciembre del 2025 y quedará a las órdenes de Gustavo Quinteros, quien se mostró muy interesado por sumarlo a su plantel ya que considera un refuerzo clave para los compromisos que se vienen.

Mammana, de 27 años, pasó por River, club en el cual debutó, Lyon de Francia, Zenit y Sochi de Rusia, y luego volvió al Millonario. El jugador fue claro: busca continuidad y sumar muchos minutos para poder recuperar el nivel que lo llevó, entre otras cosas, a Europa y estar en la mira del seleccionado argentino.

La despedida de Gianluca Prestianni

También hubo una mala para los de Liniers: Gianluca Prestianni se despidió con una emotiva carta tras su partida al Benfica de Portugal por aproximadamente 8.000.000 de euros por el 85% del pase.

"Llegó el día de despedirme del club que me dio todo desde los cuatro años. El club que me abrió las puertas desde el día número uno y confío en mí desde el primer momento. Estoy muy agradecido con cada uno que me ayudó desde chiquito hasta este momento", comenzó el crack de 17 años.

"Bancaron en todos los momentos, nos apoyaron siempre. No tengo palabras para agradecer a cada uno de los que me ayudaron a llegar hasta acá. Fui la persona más feliz y más privilegiada de vestir esta camiseta de un club tan grande. Gracias por todo, Vélez de mi vida", sentenció Gianluca.