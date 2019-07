El ex futbolista le debe US$2,51 millones al Estado de Brasil por no pagar las multas impuestas por daños medioambientales y otros impuestos municipales

¡Ronaldinho hasta las manos! El ex futbolista brasileño le debe US$2,51 millones al Estado de Brasil por no pagar las multas impuestas por daños medioambientales, y la justicia del país sudamericano le ha embargado 57 propiedades y también sus pasaportes brasileño y español por no pagar el monto.