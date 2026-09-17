Bochini quiere volver a trabajar en Independiente: "Me gustaría estar en el club"

El Bocha aclaró que no pertenece a ningún espacio político y explicó qué le gustaría hacer si tiene la posibilidad de regresar. “Si en algún momento se puede dar, me gustaría estar en el club aportando lo que uno sabe de lo que hizo durante tantos años dentro de la cancha”, sostuvo. Además, se refirió al presente de la institución y dejó un mensaje para los hinchas: “Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época”.