Bochini quiere volver a trabajar en Independiente: "Me gustaría estar en el club"

El máximo ídolo del Rojo analizó la situación institucional del Rey de Copas, aclaró que nunca participó de la política y dejó abierta la puerta para colaborar en el futuro.
Ricardo Bochini habló sobre la actualidad de Independiente y reveló su deseo de volver a trabajar en el club. “Nunca participé de la política. A mí me quiere toda la gente de Independiente y de todas las agrupaciones. Sí siempre dije que me gustaría trabajar en el club, pero no se dio hasta ahora”, afirmó en una entrevista con TNT Sports.
El Bocha aclaró que no pertenece a ningún espacio político y explicó qué le gustaría hacer si tiene la posibilidad de regresar. “Si en algún momento se puede dar, me gustaría estar en el club aportando lo que uno sabe de lo que hizo durante tantos años dentro de la cancha”, sostuvo. Además, se refirió al presente de la institución y dejó un mensaje para los hinchas: “Queremos que Independiente vuelva a ser el Independiente de nuestra época”.
Bochini también reconoció que el Rojo atraviesa un momento complicado por sus problemas económicos, deportivos e institucionales. “Ahora no es el mejor momento, pero esperemos que pase pronto. Son circunstancias que pasan y esperemos que pase pronto”, manifestó. Sus declaraciones se dan mientras el club se prepara para una elección que todavía no tiene fecha confirmada.
Por ahora, Luciano Nakis y Daniel Bertoni anunciaron sus candidaturas, mientras que Gastón Gaudio analiza hacer lo propio. También resta conocer qué hará el oficialismo encabezado actualmente por Néstor Grindetti. En ese escenario, Bochini dejó abierta la posibilidad de volver a Independiente, aunque no confirmó si participará de alguna lista.
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