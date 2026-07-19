¿Enzo Fernández debió ser expulsado? Las dos polémicas amarillas que recibió en la final

El mediocampista vio la roja por doble amonestación en el final del tiempo reglamentario con España. La primera fue por simulación y la segunda por un roce de disputa del balón.
La final del Mundial 2026 tuvo otro momento de máxima tensión en el tiempo de descuento. Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla de manera polémica y dejó a Argentina con diez jugadores en los minutos decisivos frente a España, en una acción que rápidamente desató el debate.
La primera amonestación fue la más discutida. El volante argentino reclamó con vehemencia una falta que el árbitro no sancionó sobre él y, en medio de su bronca, terminó siendo castigado con tarjeta amarilla por su reacción o simular, una decisión que provocó fuertes protestas de todo el banco argentino.
La segunda amarilla llegó al final del tiempo reglamentario. Enzo fue a disputar una pelota dividida, llegó tarde e impactó sobre Pau Cubarsí. Si bien la infracción parece más justificable para una amonestación, el gesto del defensor español, que giró por el aire y exageró la caída, terminó influyendo en la percepción de la jugada y aceleró la decisión del árbitro. El roce terminó siendo muy breve, comparado a la percepción.
Sin dudar, el juez mostró la segunda tarjeta amarilla y luego la roja, dejando a la Albiceleste con un futbolista menos en el tramo final de una definición cargada de tensión. Los jugadores argentinos rodearon al árbitro para reclamar, pero la decisión no tuvo marcha atrás.
El video de ambas acciones no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de hinchas debatieron tanto la polémica primera amarilla como la severidad de la segunda, en una de las jugadas que marcaron la final de la Copa del Mundo 2026.
comentar