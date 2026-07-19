¿Enzo Fernández debió ser expulsado? Las dos polémicas amarillas que recibió en la final

La segunda amarilla llegó al final del tiempo reglamentario. Enzo fue a disputar una pelota dividida, llegó tarde e impactó sobre Pau Cubarsí. Si bien la infracción parece más justificable para una amonestación, el gesto del defensor español, que giró por el aire y exageró la caída, terminó influyendo en la percepción de la jugada y aceleró la decisión del árbitro. El roce terminó siendo muy breve, comparado a la percepción.