Enzo Fernández: "En el segundo tiempo ellos dominaron"

Con respecto al bajo rendimiento del equipo en la última mitad, el mediocampista contó: "Un poco de cansancio capaz y la cancha muy seca y muy dura. Creo que en el segundo tiempo lo sentimos".

Fernández también habló sobre la posibilidad de dar la vuelta olímpica en El Monumental en el cruce ante Racing, si se dan los resultado: "Ojalá se de, es algo que vengo anhelando hace mucho y me gustaría cumplir el sueño. Vamos a ver si el jueves podemos salir campeones".

Por último, el futbolista fue consultado por el enroque posicional con Agustín Palavecino y respondió: "Me sentí muy bien. Es una posición que en inferiores jugué y hoy me volvió a tocar jugar ahí. La verdad es que me sentí muy cómodo".