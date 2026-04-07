Champions League: Bayern Múnich le ganó el primer duelo de cuartos a Real Madrid

El resumen de Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

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Arsenal consiguió un triunfo agónico en Portugal ante Sporting

En un encuentro cerrado y con pocas situaciones claras, Arsenal encontró el triunfo en el tiempo de descuento frente a Sporting de Lisboa. Martineli recortó de izquierda hacia adentro y habilitó por encima de la defensa a Kai Havertz que definió contra un palo para el 1-0 definitivo. De esta manera, los Gunners llegarán con una ventaja valiosa al encuentro de vuelta que será el próximo martes, en Londres, desde las 16.