Champions League: Bayern Múnich le ganó el primer duelo de cuartos a Real Madrid

El gigante alemán venció 2 a 1 al rey de la Orejona en el Bernabéu por la ida de los cuartos del certamen copero. Luis Díaz y Kane marcaron los goles del triunfo y Mbappé descontó para el local.
Bayern Múnich venció 2 a 1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto alemán fue ampliamente superior durante el desarrollo y logró una ventaja que pudo haber sido mayor, pero terminó quedando corta y con la serie super abierta.
El equipo dirigido por Vincent Kompany abrió el marcador sobre el final del primer tiempo, más precisamente a los 39', mediante un contragolpe nacido de un mal pase de Vinicius. Gnabry habilitó a Luis Díaz que le ganó la espalda a Alexander-Arnold por izquierda y definió de primera para ir al entretiempo en ventaja.
Ni bien empezada la segunda mitad, a los 23 segundos, Bayern salió rápido al ataque: Olise encaró por derecha y la soltó a la puerta del área para Harry Kane, que definió fuerte abajo de primera para poner el 2-0 en el marcador. Con el resultado puesto, el conjunto Bávaro impuso condiciones y obligó a múltiples intervenciones de Andriy Lunin, que fue figura pese a la derrota.
Y valió la pena la actuación del guardameta: a los 28' del complemento Brahim Díaz desbordó por derecha y tiró un buscapié para Mbappé, que apareció por segundo palo para definir y darle vida al Merengue de cara a la vuelta. Con este resultado, se volverá a ver las caras el próximo miércoles en Alemania.
En un encuentro cerrado y con pocas situaciones claras, Arsenal encontró el triunfo en el tiempo de descuento frente a Sporting de Lisboa. Martineli recortó de izquierda hacia adentro y habilitó por encima de la defensa a Kai Havertz que definió contra un palo para el 1-0 definitivo. De esta manera, los Gunners llegarán con una ventaja valiosa al encuentro de vuelta que será el próximo martes, en Londres, desde las 16.
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