Bomba: Valentín Barco será jugador del Chelsea después del Mundial

Barco, que se formó y comenzó su carrera en Boca, demostró todo su talento en su primera temporada en Racing de Estrasburgo con quites, juego, asistentes y hasta golazos en una gran regularidad. Por eso, el Chelsea le echó el ojo y acordó su llegada para seguir reforzando un plantel que busca más temprano que tarde volver a pelear la Premier League.

Su nivel en el club francés también lo llevó a que Lionel Scaloni lo convocara varias veces a la Selección Argentina y en este momento cuenta con serias chances de ir al Mundial por ser un futbolista talentoso y el agregado de ser polifuncional: puede jugar de mediocampista central, de interior y lateral o volante por la banda.

De esta manera, Barco compartirá plantel con Enzo Fernández, quien es capitán de los Blues y una fija en la Selección Argentina, pero además también volverá a ser dirigido por Liam Rosenior, quien transformó a Barco de defensor a mediocampista, logrando su mejor versión en el campo de juego.