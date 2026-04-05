Bomba: Valentín Barco será jugador del Chelsea después del Mundial

El joven futbolista de la Selección Argentina, que brilla en todos los partidos del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, será refuerzo del gigante inglés para la próxima temporada.
Bomba: Valentín Barco será refuerzo del Chelsea después del Mundial. El joven futbolista de la Selección Argentina, que brilla en todos los partidos del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 y pelea por ser parte de la Scaloneta en la máxima cita, será refuerzo del gigante inglés para la próxima temporada.
Chelsea llegó a un acuerdo contractual con Barco y el pase está prácticamente confirmado dado que los dueños del club inglés también lo son del Racing de Estrasburgo. De hecho, hace poco tiempo se dio una jugada similar con otro argentino como protagonista: los Blues interrumpieron el préstamo de Aaron Anselmino en el Borussia Dortmund y lo cedieron a la institución francesa para tenerlo más cerca.
Si bien no transcendió el monto de la transferencia (parte de esa cifra le corresponderá a Boca) ni la duración del contrato, el Colo se unirá al club de Londres una vez que finalice la presente temporada con el Racing de Estrasburgo. De esta manera, el argentino afrontará las últimas seis fechas de la Ligue 1 en donde el equipo buscará clasificar a alguna copa para el próximo año. Además, está la serie de cuartos de final de la Conference League ante el Frankfurt.
Barco será compañero de Enzo en el gigante inglés.
Barco, que se formó y comenzó su carrera en Boca, demostró todo su talento en su primera temporada en Racing de Estrasburgo con quites, juego, asistentes y hasta golazos en una gran regularidad. Por eso, el Chelsea le echó el ojo y acordó su llegada para seguir reforzando un plantel que busca más temprano que tarde volver a pelear la Premier League.
Su nivel en el club francés también lo llevó a que Lionel Scaloni lo convocara varias veces a la Selección Argentina y en este momento cuenta con serias chances de ir al Mundial por ser un futbolista talentoso y el agregado de ser polifuncional: puede jugar de mediocampista central, de interior y lateral o volante por la banda.
De esta manera, Barco compartirá plantel con Enzo Fernández, quien es capitán de los Blues y una fija en la Selección Argentina, pero además también volverá a ser dirigido por Liam Rosenior, quien transformó a Barco de defensor a mediocampista, logrando su mejor versión en el campo de juego.
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