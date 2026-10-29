Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick con Al-Nassr: ¿a cuánto quedó de los 1000 goles?

Cristiano anotó el 3-2 a los 21' del complemento empujando el balón a la red tras un pase atrás de Joao Félix. Seis minutos más tarde, nuevamente con asistencia de Félix mandando un centro desde la banda derecha, CR7 saltó más alto que todos y puso el 4-2 de cabeza. Por último, a los 36' de esta segunda etapa, el portugués selló su hat-trick tras un pase de Mané, que encaró al arquero rival y le cedió la pelota al luso, quien definió y anotó pese al intento de bloquear de dos rivales que estaban en la línea del arco.