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Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick con Al-Nassr: ¿a cuánto quedó de los 1000 goles?

El astro portugués, que acaba de ganar el polémico BOAT, hizo un triplete en el triunfo 5 a 3 a Al-Kholood y se acercó a la impactante cifra de tres dígitos de goles.

Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick en el triunfo 5 a 3 de Al-Nassr a Al-Kholood por la Primera División de la Arabia Saudita y sigue acercándose a la impactante marca de 1000 gritos como futbolista profesional después de quedarse con el polémico BOAT, el reconocimiento de la gente -en una encuesta sin restricción de cantidad de votos- al mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos.

El astro portugués brilló en el complemento para darle el triunfo a su equipo cuando igualaba 2 a 2 en un encuentro parejo. Al-Kholood abrió el marcador, Al-Nassr se lo dio vuelta con goles de Angelo y Mané pero en el tiempo de descuento del primer tiempo llegó la igualdad del visitante.

Cristiano anotó el 3-2 a los 21' del complemento empujando el balón a la red tras un pase atrás de Joao Félix. Seis minutos más tarde, nuevamente con asistencia de Félix mandando un centro desde la banda derecha, CR7 saltó más alto que todos y puso el 4-2 de cabeza. Por último, a los 36' de esta segunda etapa, el portugués selló su hat-trick tras un pase de Mané, que encaró al arquero rival y le cedió la pelota al luso, quien definió y anotó pese al intento de bloquear de dos rivales que estaban en la línea del arco.

El encuentro terminó 5-3 para Al Nassr por un descuento de Domingues, de penal, a los 90+4'. De esta manera, Al-Nassr se quedó con tres puntos clave para seguir en la lucha por mantenerse en la punta. Actualmente, está segundo en la tabla con 28 unidades, igualado con Al Qadisiya pero con peor diferencia de gol.

Cristiano continúa liderando cómodamente el ranking histórico de goleadores, con 985 goles oficiales en 1.344 partidos disputados. Ahora quedó a solo 15 tantos de la esperada marca de los 1.000. Por su parte, Messi sigue siendo su perseguidor más cercano con 936 tantos en 1.182 encuentros.

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