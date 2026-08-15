Estudiantes fue una fiesta: goleó a Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Eatudiantes se impuso 4-0 ante el Lobo bajo la lluvia en UNO, con goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro.
Estudiantes se quedó con una nueva edición del Clásico de La Plata y lo hizo con una goleada contundente. El Pincha derrotó 4-0 a Gimnasia en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, en una noche marcada por la lluvia y por las expulsiones que terminaron inclinando definitivamente el partido.
Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro marcaron los goles del conjunto dirigido por el Cacique Medina, que cortó una racha de dos derrotas consecutivas y volvió a sumar de a tres. Con este resultado, Estudiantes alcanzó las seis unidades y se metió nuevamente en el pelotón de clasificados de la Zona A.
El encuentro tuvo un quiebre determinante sobre el cierre del primer tiempo. Estudiantes había comenzado mejor, aunque Gimnasia consiguió equilibrar las acciones y por momentos manejó con criterio la pelota. El Lobo logró avanzar con buenas asociaciones y tuvo una chance inmejorable en los pies de Auzmendi, pero Fernando Muslera respondió con una gran atajada.
Cuando el partido se había vuelto más friccionado, llegó la jugada que cambió todo. Alexis Steimbach fue con demasiada vehemencia al piso contra Joaquín Tobio Burgos y el árbitro Yael Falcón Pérez, luego de revisar la acción en el VAR, decidió expulsarlo.
Con un jugador más, Estudiantes encontró espacios y golpeó antes del descanso. A los 43 minutos, Tobio Burgos desbordó por la banda y envió la pelota al área. Mancuso apareció para conectar una volea que se desvió en Ignacio Fernández y descolocó por completo a Insfrán para poner el 1-0.
El segundo tiempo fue prácticamente un monólogo del local. Estudiantes aprovechó la superioridad numérica y salió decidido a liquidar el clásico. Para colmo de males para Gimnasia, Germán Conti recibió dos amarillas en apenas tres minutos y dejó a su equipo con nueve futbolistas a los 53 minutos.
El Pincha no perdonó. A los 60 minutos, Tiago Palacios recibió dentro del área y definió con categoría para establecer el 2-0 y desatar el festejo de todo UNO. Medina comenzó entonces a mover el banco para renovar el aire de su equipo y buscar una diferencia todavía mayor.
La figura de la noche también tuvo su premio. A los 70 minutos, Tobio Burgos apareció nuevamente para convertir el tercero y sentenciar prácticamente el clásico. El delantero fue protagonista directo en buena parte de las acciones decisivas del partido y terminó siendo una de las grandes figuras de la goleada.
La frutilla del postre llegó a los 84 minutos. Alexis Castro recibió la pelota y sacó una gran mediavuelta de zurda para colocarla lejos del alcance de Insfrán y decretar el definitivo 4-0.
Así, Estudiantes volvió a celebrar ante su eterno rival y extendió una impresionante racha: el Pincha no pierde como local frente a Gimnasia desde hace 23 años.
En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Sarmiento, mientras que Gimnasia intentará recuperarse cuando reciba a Gimnasia de Mendoza.
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