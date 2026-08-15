San Lorenzo le ganó a Unión y cortó la mala racha

El conjunto santafesino perdió durante el primer tiempo a dos jugadores importantes por lesión. Primero salió Malcorra, su principal armador, y poco después debió abandonar el campo Mosqueira. Las dos bajas obligaron a Unión a realizar dos cambios en pocos minutos.

San Lorenzo volvió a tomar la iniciativa en el comienzo del segundo tiempo y generó peligro con un remate de Perruzzi. Mansilla volvió a responder para mantener el empate, pero a los 19 minutos no pudo evitar la apertura del marcador: Auzmendi aprovechó un despeje defectuoso de un defensor y definió cruzado para poner el 1-0.

¡¡RODRIGOOOO!! Auzmendi apareció en soledad por el segundo palo y anotó el 1-0 de San Lorenzo vs. Unión en un Nuevo Gasómetro PICANTE.



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El gol tranquilizó al equipo local y también cambió el clima en las tribunas. San Lorenzo comenzó a manejar el partido con mayor tranquilidad y buscó ampliar la diferencia ante un Unión que no consiguió generar situaciones claras. Mansilla volvió a intervenir ante un remate de Del Prete que podría haber sentenciado el encuentro.

En los minutos finales, el árbitro Rey Hilfer revisó en el VAR una posible infracción de Maizón Rodríguez dentro del área de San Lorenzo y finalmente desestimó el penal. El equipo de Gorosito sostuvo la ventaja y consiguió un triunfo que le permite cambiar el ánimo después de las últimas semanas. En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Unión viajará a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi.

San Lorenzo 1 - Unión 0

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda y Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Alvarez, Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi y Mateo Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Estigarribia. DT: Leonaro Madelón.

Gol en el segundo tiempo: 19m. Auzmendi (SL).

Cambios en el primer tiempo: 18m. Mauro Luna Diale por Malcorra (U); 25m. Emilio Giaccone por Mosqueira (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Juan Pintado por Vargas (U); 9m. Gustavo Del Prete por Alvarez (SL); 43m. Misael Aguirre por Menossi y Erik Ramírez por Tarragona (U).





RESUMEN DEL PARTIDO:



