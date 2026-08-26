Escándalo en Champions: los jugadores de Lyon y Fenerbahce a las piñas en el túnel

Con el pitido final y la clasificación consumada, Guendouzi tomó nuevamente el protagonismo por las razones equivocadas. El volante se acercó a las cámaras y gritó “Allez l’OM” —“Vamos Marsella”— con total desparpajo, luego hizo el gesto de Jul, el popular rapero marsellés, hacia las gradas repletas de hinchas del Lyon. Las provocaciones generaron una reacción inmediata entre los jugadores locales y desataron una trifulca en el campo de juego, que debió ser disuelta por los integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Como si fuera poco, Guendouzi se encaminó hacia el túnel de vestuarios, continuó con sus gestos y gritos frente a la tribuna. En ese momento, un espectador saltó desde la platea directamente sobre el jugador y lo agredió con una patada. La escena, grabada por hinchas presentes en la platea mostró cómo el portero del Fenerbahçe, Ederson, y otros compañeros del equipo turco respondieron físicamente al agresor en medio del caos. Volaron proyectiles desde las gradas mientras la situación se salía de control en los alrededores del túnel.

Las provocaciones de Guendouzi podrían derivar en una sanción de la UEFA si el organismo decide actuar de oficio. Por otro lado, la invasión de campo y el ataque físico al jugador por parte del hincha constituyen una conducta de mayor gravedad y ya está bajo análisis de las autoridades competentes. Por el momento, no se reportaron heridos de consideración entre los protagonistas del incidente.