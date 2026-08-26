Copa Argentina: Independiente Rivadavia venció a Aldosivi y está en cuartos de final

El club mendocino se impuso 2 a 0 ante el Tiburón en cancha de Banfield y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima instancia del certamen federal.

Independiente Rivadavia derrotó 2 a 0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Alfredo Berti fue superior durante buena parte del encuentro y encontró la ventaja a través de Gonzalo Ríos, tras una asistencia de Matías Fernández. El conjunto mendocino controló los momentos más importantes y terminó justificando su clasificación, mientras que el Tiburón no pudo repetir el golpe que había dado al eliminar a River.