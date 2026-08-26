Copa Argentina: Independiente Rivadavia venció a Aldosivi y está en cuartos de final

El club mendocino se impuso 2 a 0 ante el Tiburón en cancha de Banfield y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima instancia del certamen federal.
Independiente Rivadavia derrotó 2 a 0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Alfredo Berti fue superior durante buena parte del encuentro y encontró la ventaja a través de Gonzalo Ríos, tras una asistencia de Matías Fernández. El conjunto mendocino controló los momentos más importantes y terminó justificando su clasificación, mientras que el Tiburón no pudo repetir el golpe que había dado al eliminar a River.
La Lepra salió decidida a imponer condiciones y generó las mejores oportunidades durante la primera media hora, con Fernández y Ríos como principales conductores. La conexión entre ambos permitió abrir el marcador: Fernández envió un centro al segundo palo y Ríos apareció libre para definir. Aldosivi reaccionó después del gol y equilibró el desarrollo, aunque Nicolás Bolcato respondió cada vez que fue exigido y sostuvo la ventaja mendocina antes del descanso.
En el complemento, el Tiburón intentó avanzar sobre el campo rival, pero Independiente Rivadavia logró contener el empuje y tuvo oportunidades para liquidar el partido. Maxi Salas dispuso de dos situaciones claras para ampliar la diferencia, aunque no logró convertir. Con el correr de los minutos, el conjunto de Berti manejó los tiempos y evitó que Aldosivi encontrara una ocasión clara para llevar el partido a una definición más abierta.
Cuando el encuentro se encaminaba hacia el cierre, José Florentín apareció en el minuto 94 para sentenciar la clasificación con un contragolpe y establecer el 2-0 definitivo. Independiente Rivadavia se metió así entre los ocho mejores del certamen y ahora enfrentará a Atlético Tucumán en cuartos de final. Aldosivi, en cambio, quedó eliminado y deberá concentrarse en su complicada pelea por la permanencia, con Argentinos Juniors como próximo rival por el Torneo Clausura.
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