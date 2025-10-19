Argentina perdió 2 a 0 con Marruecos en la final del Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente tuvo un inicio para el olvido, que marcó el desarrollo de la final. Zabiri, a los 11 minutos de juego, abrió el marcador con un golazo de tiro libre. Y, a los 29' del primer tiempo, el delantero amplió el marcador tras un contraataque letal del conjunto africano.

Marruecos fue una tromba impresionante en cada contra llevando peligro al arco defendido por Santino Barbi y se cerró muy bien en defensa para complicar los ataques argentinos. Excelente planteo táctico y nivel individual y colectivo de los marroquís.

En una de las últimas jugadas del primer tiempo, tras una gran combinación colectiva de Argentina, Gianluca Prestiani se metió en el área y definió al cuerpo del arquero Ibrahim Gomis. De esta manera, se fue 2 a 0 arriba Marruecos ante Argentina al descanso.

El equipo de Diego Placente creció en el complemento porque dominó el partido, tuvo muchísimas aproximaciones y no sufrió más las contras marroquís. Sin embargo, le faltó mejores decisiones y definiciones en los metros finales al conjunto argentino para lograr descontar y meterse en partido. Fue 2 a 0 a favor de Marruecos. Más allá de la caída, los pibes representaron de brillante manera al país, ganando todos los partidos hasta la final. ¡Hay futuro!

Argentina quedó a las puertas del séptimo título en el certamen, una coronación que le hubiera permitido ampliar la ventaja sobre Brasil (5) como el máximo ganador histórico, pero deberá conformarse con el segundo escalón. Colombia se sumó al podio al conseguir el tercer lugar después de vencer este sábado a Francia.