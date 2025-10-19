Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y trepó a la cima de la Zona A

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez impuso condiciones desde el inicio y logró destrabar el encuentro en momentos clave. Edwuin Cetré, a los 46 minutos del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 7 del complemento, fueron los autores de los goles que sentenciaron el partido y consolidaron al Pincha como líder de la Zona A, con 21 puntos.

El primer tiempo fue parejo, con pocas situaciones de peligro. La más clara llegó a los 12 minutos, cuando un cabezazo de Tiago Palacios tras un centro de Cetré se estrelló en el palo del arco defendido por Nelson Insfrán. Cuando parecía que el descanso llegaría con el marcador en cero, apareció Santiago “Ruso” Ascacibar para habilitar al delantero colombiano, que definió de cabeza y rompió la paridad justo antes del entretiempo.

Estudiantes fue a liquidar el partido

En el complemento, Estudiantes salió decidido a liquidar el clásico. Primero lo tuvo Carrillo, tras una gran jugada de Cristian Medina, pero falló en la definición. En la siguiente, un error en la salida del fondo de Augusto Max dejó al experimentado atacante mano a mano con Insfrán, y esta vez no perdonó: con un remate cruzado, puso el 2-0 y desató la fiesta en UNO.

Con la ventaja, el local manejó los tiempos del partido y generó más ocasiones que el arquero de Gimnasia logró contener, evitando una diferencia mayor. El Lobo, dirigido interinamente por Fernando Zaniratto, intentó reaccionar pero careció de profundidad y terminó sufriendo otra derrota que lo deja complicado en la tabla anual, a cinco puntos de Aldosivi, el último equipo en zona de descenso.

El triunfo dejó a Estudiantes en la cima del grupo, aunque de forma provisional, y le permitió dar un paso importante rumbo a la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. En la próxima fecha, el Pincha recibirá a Boca Juniors el 2 de noviembre, mientras que Gimnasia visitará a River Plate en el Monumental.

Síntesis del partido:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Juan Pintado, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto (interino).

Gol en el primer tiempo: 46m Edwin Cetré (E).

Gol en el segundo tiempo: 07m Guido Carrillo (E).

Cambio en el primer tiempo: 36m Matías Melluso por Pedro Silva (G).

Cambios en el segundo tiempo: 21m Juan Yangali por Juan Pintado (G); 21m Norberto Briasco por Bautista Merlini (G); 25m Fabricio Pérez por Edwin Cetré (E); 25m Facundo Farías por Tiago Palacios (E); 30m Eric Meza por Román Gómez (E); 30m Germán Conti por Renzo Giampaoli (G); 31m Manuel Panaro por Lucas Castro (G); 40m José Sosa por Mikel Amondarain (E); 40m Ezequiel Piovi por Cristian Medina (E).

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Hernán Mastrángelo.