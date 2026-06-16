Escándalo en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial: piñas, empujones y corridas contra los argelinos

La pelea fue viralizada a través de las redes sociales debido a la concurrencia de personas. Se trata de una de las zonas más transitadas de Manhattan y fue inevitable el atestiguamiento de miles de personas que pasaban por allí. Al contrario de ser una congregación pacífica y de aliento para las selecciones, terminó de la peor manera entre aficionados identificados tanto con camisetas y banderas argentinas, como con las argelinas.