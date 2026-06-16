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Escándalo en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial: piñas, empujones y corridas contra los argelinos

Hinchas argentinos se enfrentaron a los argelinos en pleno centro de Nueva York antes del partido entre ambos países.

Lo que parecía ser uno de los duelos más calmos y sin asperezas, pasó a ser una contienda inesperada. Pero no en la cancha, sino afuera. Es que en la previa al debut de Argentina y Argelia este martes a las 22 en el Mundial 2026, grupos de hinchas de ambos países protagonizaron una violenta e inesperada pelea en pleno Times Square, Nueva York.

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La pelea fue viralizada a través de las redes sociales debido a la concurrencia de personas. Se trata de una de las zonas más transitadas de Manhattan y fue inevitable el atestiguamiento de miles de personas que pasaban por allí. Al contrario de ser una congregación pacífica y de aliento para las selecciones, terminó de la peor manera entre aficionados identificados tanto con camisetas y banderas argentinas, como con las argelinas.

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El cruce espontáneo parece haber nacido de una "competencia" por quién tenía más aliento y fue mutando a algo más grande. Un empujón tras otro, trajo piñas, corridas, insultos y un círculo más grande en pleno centro neoyorquino que preparaba un escenario para duelos mano a mano.

Al ser una zona muy transitada, los efectivos de seguridad no tardaron en llegar a detener esta guerra interracial y se encargaron de seguir los pasos correspondientes, aunque no hubo noticias de las personas detenidas ni de posibles heridos consecuentes. Times Square, que se había convertido en el punto de encuentro entre los hinchas para hacer el famoso "banderazo" previo a los partidos de selecciones, pasó a ser un campo de batalla por una noche.

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Argentina y Argelia se enfrentan esta noche a las 22 (hora de Argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este duelo, que no tenía conflictos ni rencores y transmitía buena onda entre hinchadas, pasó a ser, repentinamente, un duelo caldeado desde la previa.

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