Con Tim Payne, Nueva Zelanda estuvo cerca de lograr su primer triunfo en un Mundial

El combinado neozelandés estuvo dos veces arriba del marcador frente a Irán pero terminó igualando 2 a 2 en Los Ángeles por la primera jornada del Grupo G del certamen.
Tim Payne, el futbolista extranjero más querido por los argentinos, estuvo cerca de hacer historia con la Selección de Nueva Zelanda: casi es parte del primer triunfo de su país en un Mundial. El combinado neozelandés estuvo dos veces arriba del marcador frente a Irán en Los Ángeles pero terminó igualando 2 a 2 en su estreno mundialista.
Con España, Uruguay y Bélgica jugando en la previa, Nueva Zelanda e Irán protagonizaron el mejor partido del lunes de la Copa del Mundo. Los dos equipos se atacaron los 90 minutos de manera directa con mucha intensidad, generando infinidades de situaciones y logrando cuatro gritos de gol.
Nueva Zelanda abrió el marcador con un gol de Elijah Just a los siete minutos de juego. Chris Wood, centrodelantero del equipo, controló de pecho, se puso de frente al arco e inició un ataque letal. Tras ese tanto, el equipo neozelandés coqueteó con el segundo tanto en varias ocasiones pero fue frustrado una y otra vez con lo justo por la defensa rival.
Y se cumplió el refrán de los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Ramin Rezaeian estableció el 1-1 a los 32 minutos después de aprovechar una pelota suelta dentro del área tras un interesante ataque del equipo que era protagonista en ese tramo del encuentro.
Nueva Zelanda volvió a ponerse arriba del marcador con otro tanto de Just a los diez minutos del complemento en lo que fue un golazo colectivo. El equipo recuperó en mitad de cancha y avanzó a puro toque hacia adelante, finalizando con la definición dentro del área.
Pero, unos minutos después, Mohammad Mohebi estampó el 2-2 con un cabezazo perfecto tras un centro preciso: el balón impactó contra un palo y fue a abrazar la red. Después, el desarrollo siguió parejo hasta el final, con incertidumbre por el resultado, pero finalizó en un empate que es justo por la paridad del compromiso.
Nueva Zelanda, que llevaba tres empates y tres derrotas en la máxima cita, quedó cerca de conseguir su primer triunfo. De todas maneras, desarrolló un gran encuentro estando a la altura contra un rival que disputó muchos más Mundiales y era favorito en la previa. Ahora, el equipo de Tim Payne enfrentará a Egipto (21/6 a partir de las 22) y finalizará la fase de grupos con Bélgica (27/6 desde las 12).
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