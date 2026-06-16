Con Tim Payne, Nueva Zelanda estuvo cerca de lograr su primer triunfo en un Mundial

Nueva Zelanda volvió a ponerse arriba del marcador con otro tanto de Just a los diez minutos del complemento en lo que fue un golazo colectivo. El equipo recuperó en mitad de cancha y avanzó a puro toque hacia adelante, finalizando con la definición dentro del área.

Pero, unos minutos después, Mohammad Mohebi estampó el 2-2 con un cabezazo perfecto tras un centro preciso: el balón impactó contra un palo y fue a abrazar la red. Después, el desarrollo siguió parejo hasta el final, con incertidumbre por el resultado, pero finalizó en un empate que es justo por la paridad del compromiso.

Nueva Zelanda, que llevaba tres empates y tres derrotas en la máxima cita, quedó cerca de conseguir su primer triunfo. De todas maneras, desarrolló un gran encuentro estando a la altura contra un rival que disputó muchos más Mundiales y era favorito en la previa. Ahora, el equipo de Tim Payne enfrentará a Egipto (21/6 a partir de las 22) y finalizará la fase de grupos con Bélgica (27/6 desde las 12).

El resumen del partido