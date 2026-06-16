Mundial 2026: además de Argentina, los otros tres partidos de este martes 16 de junio

Posible 11 de Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

francia-senegal

Irak vs. Noruega

A las 19:00 (hora argentina), Irak enfrentará a Noruega en Boston por el Grupo I. El equipo europeo tendrá todas las miradas sobre Erling Haaland, una de las principales estrellas del torneo, mientras que Irak intentará dar el golpe desde el orden táctico. Se podrá ver por TYC Sport.

Posible 11 de Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Posible 11 de Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

image Haaland señala cuánto goles hizo en el triunfo de Noruega, que sueña con jugar el Mundial.

Austria vs. Jordania

El último partido del día tendrá a Austria frente a Jordania. El seleccionado europeo buscará imponer su experiencia internacional, mientras que Jordania intentará comenzar el Mundial dando una sorpresa. El partido se disputará en la madrugada del miércoles 17 de junio para Argentina, a las 01:00, en San Francisco. Se transmitirá por TYC Sport.

Posible 11 de Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Posible 11 de Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.